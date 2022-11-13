«Рубин» разошелся миром с «Енисеем»

Казанскийна своем поле сыграл вничью с красноярским(0:0) в матче 18-го тура Первой лиги.

В конце второго тайма красную карточку получил главный тренер казанцев Леонид Слуцкий, который активно высказывал претензии судейской бригаде.

Уже в компенсированное время гости остались в меньшинстве — полузащитник Никита Раздорских получил вторую желтую карточку.

Футбол. Россия. ФНЛ Рубин — Енисей 0:0 Рубин: Юрий Дюпин, Bezrukov R. (Артём Попов, 70'), Dzagoev A. (Виталий Лисакович, 71'), Джоэль Фамейе, Игорь Горбунов, Дмитрий Кабутов, Kostyukov M. (Камиль Муллин, 26'), Александр Мартынович (Алексей Грицаенко, 46'), Илья Самошников, Teslenko E., Александр Зотов Енисей: Станислав Антипин, Bardybakhin V. (Stolbov K., 36'), Херман Феррейра, Никита Глушков, Егор Иванов, Валерий Кичин, Александр Ломакин (Анзор Саная, 74'), Александр Масловский, Андрей Окладников (Идрис Умаев, 46'), Razdorskikh N., Stezhko V. Предупреждения: Dzagoev A. (30'), Александр Мартынович (45+1'), Bezrukov R. (45+1'), Stezhko V. (56')

«Рубин» не смог обойти «Енисей» в турнирной таблице. Команды имеют по 31 очку, но казанцы по дополнительным показателям находятся на шестой строчке, а «Енисей» — на пятой.

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В параллельном матче ярославский «Шинник» одержал домашнюю победу над тольяттинским «Акроном» — 1:0.

Единственный мяч на 29-й минуте срезал в свои ворота защитник гостей Илья Зуев.

Футбол. Россия. ФНЛ Шинник — Акрон 1:0 Гол: 1:0 Илья Зуев (29') Шинник: Денис Вамбольт, Роман Емельянов, Gruznov I. (Эльдар Низамутдинов, 81'), Андрей Хитяев, Артём Кулишев (Вячеслав Зинков, 66'), Игорь Леонтьев, Игорь Леонтьев, Pokidyshev N., Денис Самойлов, Андрей Семёнов, Игорь Соколов (Андрей Савинов, 66') Акрон: Сергей Волков, Владимир Азаров (Дмитрий Сасин, 86'), Константин Базелюк (Карим Гираев, 71'), Иван Чудин, Khodzhaniyazov D., Сергей Макаров (Данил Полубояринов, 71'), Владимир Марухин (Евгений Песегов, 46'), Максим Матвеев (Иван Рогач, 46'), Максим Палиенко, Константин Савичев, Илья Зуев Предупреждения: Данил Полубояринов (82'), Роман Емельянов (84'), Андрей Савинов (89')

Еще в одном матче краснодарская «Кубань» потерпела домашнее поражение от нижнекамского «Нефтехимика» — 0:1.

На 64-й минуте кубанцы остались в меньшинстве — полузащитник Максим Сидоров получил красную карточку.

На 76-й минуте хавбек Филипп Дворецков принес гостям победу.