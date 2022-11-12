«Крылья Советов» — «Ростов»: счет матча 1:3, обзор голов

На 28-й минуте Уткин ударом с острого угла угодил в каркас ворот хозяев. Глебов, поддержав вторую волну атаки, здорово пробил из-под защитника от радиуса штрафной- мяч с отскоком от газона залетел в угол ворот.
На 38-й минуте ростовчане получили право на пенальти — Комличенко в штрафной хозяев успел протолкнуть мяч, после чего Костанца врезал форварду «Ростова» по ноге.
Дмитрий Полоз уверено пробил с 11-метровой отметки, направив мяч в левый от себя угол ворот. Овсянников не угадал направление удара.
На 73-й минуте самарцы отыграли один мяч. Пиняев в атаке с ходу от линии штрафной пробил низом, Песьяков не без проблем отразил мяч перед собой, а набежавший Шитов добил из вратарской.
Спустя три минуты Уткин со стандарта совершил навес в самарскую штрафную, Комличенко головой сделал скидку во вратарскую, а Осипенко переправил мяч в угол ворот.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не находился на бровке в матче с «Крыльями» из-за перебора желтых карточек.
После этого матча «Ростов» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ (35 очков). «Крылья Советов» находятся на 11-й строчке (20 очков).