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    «Ростов» на выезде обыграл «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» — «Ростов»: счет матча 1:3, обзор голов

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    Самарские «Крылья Советов» потерпели домашнее поражение от «Ростова» (1:3) в матче 17-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 28-й минуте Уткин ударом с острого угла угодил в каркас ворот хозяев. Глебов, поддержав вторую волну атаки, здорово пробил из-под защитника от радиуса штрафной- мяч с отскоком от газона залетел в угол ворот.

    На 38-й минуте ростовчане получили право на пенальти — Комличенко в штрафной хозяев успел протолкнуть мяч, после чего Костанца врезал форварду «Ростова» по ноге.

    Дмитрий Полоз уверено пробил с 11-метровой отметки, направив мяч в левый от себя угол ворот. Овсянников не угадал направление удара.

    На 73-й минуте самарцы отыграли один мяч. Пиняев в атаке с ходу от линии штрафной пробил низом, Песьяков не без проблем отразил мяч перед собой, а набежавший Шитов добил из вратарской.

    Спустя три минуты Уткин со стандарта совершил навес в самарскую штрафную, Комличенко головой сделал скидку во вратарскую, а Осипенко переправил мяч в угол ворот.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Крылья Советов — Ростов 1:3
    Голы: 0:1 Данил Глебов (29'), 1:2 Владислав Шитов (73'), 1:3 Максим Осипенко (76') Крылья Советов: Гленн Бейл, Роман Евгеньев, Роман Ежов (Артём Соколов, 90'), Фернандо Костанца, Александр Коваленко (Сергей Бабкин, 83'), Богдан Овсянников, Сергей Пиняев, Амар Рахманович (Дмитрий Цыпченко, 63'), Владислав Шитов (Александар Чиркович, 83'), Александр Солдатенков, Максим Витюгов (Денис Якуба, 63') Ростов: Евгений Чернов, Данил Глебов, Николай Комличенко (Егор Голенков, 79'), Виктор Мелёхин, Максим Осипенко, Сергей Песьяков, Дмитрий Полоз (Алексей Миронов, 79'), Кирилл Щетинин (Андрей Лангович, '), Александр Сильянов, Роман Тугарев (Хорен Робертович Байрамян, 61'), Даниил Павлович Уткин Предупреждения: Роман Ежов (40'), Амар Рахманович (45+3'), Хорен Робертович Байрамян (72'), Александр Солдатенков (75'), Дмитрий Цыпченко (84')

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не находился на бровке в матче с «Крыльями» из-за перебора желтых карточек.

    Календарь и таблица РПЛ

    После этого матча «Ростов» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ (35 очков). «Крылья Советов» находятся на 11-й строчке (20 очков).

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