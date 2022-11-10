Михневич объявил состав сборной Польши на ЧМ-2022 в Катаре

Состав сборной Польши:
- Вратари: Войцех Щенсны («Ювентус»), Лукаш Скорупски («Болонья»), Бартломей Дронговский («Специя»).
- Защитники: Камил Глик («Беневенто»), Бартош Берешиньски («Сампдория»), Ян Беднарек («Астон Вилла»), Мэтти Кэш («Астон Вилла»), Роберт Гумни («Аугсбург»), Артур Енджейчик («Легия»), Якуб Кивёр («Специя»), Матеуш Ветеска («Клермон»), Никола Залевский («Рома»).
- Полузащитники: Гжегож Крыховяк («Аль‑Шабаб»), Крыстян Белик («Бирмингем»), Дамиан Шиманьски (АЕК), Пётр Зелиньски («Наполи»), Себастиан Шиманьски («Фейеноорд»), Шимон Журковский («Фиорентина»), Якуб Каминьский («Вольфсбург»), Пшемыслав Франковски («Ланс»), Камил Гросицки («Погонь»), Михал Скурась («Лех»).
- Нападающие: Роберт Левандовски («Барселона»), Аркадиуш Милик («Ювентус»), Кшиштоф Пёнтек («Салернитана»), Кароль Свидерски («Шарлотт»).
Сборная Польши сыграет в одной группе с Мексикой, Саудовской Аравией и Аргентиной.