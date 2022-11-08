«Эльче» — «Жирона»: счет матча 1:2, обзор голов

В составе хозяев отличился защитник Поль Лирола, открывший счет на 16-й минуте.
На 39-й минуте полузащитник гостей Иван Мартин сравнял счет.
Победу «Жироне» принес гол форварда Валентина Кастельяноса на 66-й минуте.
Футбол. Испания. Примера
Эльче — Жирона 1:2
Голы: 1:0 Поль Лирола (16'), 1:1 Иван Мартин (39'), 1:2 Валентин Кастеллано (66') Эльче: Эдгар Бадия, Поль Лирола, Энсо Роко (Педро Бигас, 81'), Диего Гонсалес, Карлос Клерк (Nicolas Ezequiel Fernandez Mercau, 81'), Хосан (Херард Гумбау, 57'), Raúl Guti (Эсекьель Понсе, 58'), Омар Маскарель, Алекс Кольядо, Пере Милья, Лукас Бое (Рохер, 66') Жирона: Валентин Кастеллано (Родриго Рикельме, 69'), Валери Фернандес (Бернардо Эспиноса, 90'), Алейш Гарсия (Рамон Терратс, 90'), Ориоль Ромеу Видаль, Янхель Эррера (Иван Мартин, 13'), Тони Вилья (Кристиан Стуани, 69'), Хавьер Эрнандес, Сантьяго Буэно, Давид Лопес, Martinez Arnau, Пауло Гассанига Предупреждения: Тони Вилья (22'), Хосан (28'), Херард Гумбау (70'), Диего Гонсалес (88'), Кристиан Стуани (88')
«Эльче» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Ла лиги, набрав 4 очка в 14 матчах. «Жирона» располагается на 13-й строчке — 16 очков.