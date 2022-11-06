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    Трабзонспор — Коньяспор. Смотреть онлайн в прямом эфире

    06.11.2022 в 20:00 начнется матч в чемпионате Турции по футболу Трабзонспор — Коньяспор

    Футбол Трабзонспор
    В 20:00 06.11.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Трабзонспор — Коньяспор в чемпионате Турции по футболу.

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    Последний матч между собой: «Трабзонспор» — «Коньяспор» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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