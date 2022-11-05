«Бавария» одолела «Герту», дортмундская «Боруссия» разгромила «Бохум»

Берлинскаяпотерпела домашнее поражение от мюнхенской(2:3) в матче 13-го тура чемпионата Германии.

Счет в матче на 12-й минуте открыли гости. Мане в быстрой атаке мюнхенцев из центральной зоны покатил мяч на правый край штрафной, а Джамал Мусиала с хорошей позиции пробил точно в дальний угол.

На 37-й минуте удар Горецки из пределов штрафной «Герты» был заблокирован, мяч удачно отскочил к Эрику Шупо-Мотингу, который в падении отправил снаряд в сетку.

Спустя минуту Гнабри получил мяч от Мане на правом краю штрафной хозяев и в падении прострелил во вратарскую, защитник передачу прервал, однако Шупо-Мотинг в падении с нескольких метров ткнул снаряд в сетку.

На 40-й минуте «Герта» отыграла один мяч. Подачу с правого фланга исполнил Рихтер, а Доди Лукебакио, оставшись без опеки, в касание расстрелял ворота Нойера.

На 45-й минуте в ворота «Баварии» был назначен пенальти за фол против Дэви Зельке. Сам пострадавший реализовал одиннадцатиметровый.

Футбол. Германия. Бундеслига Герта — Бавария 2:3 Голы: 0:1 Джамал Мусиала (12'), 0:2 Эрик Максим Шупо-Мотинг (37'), 0:3 Эрик Максим Шупо-Мотинг (38'), 1:3 Доди Лукебакио (40'), 2:3 Дейви Зельке (пенальти) (45') Герта: Оливер Кристенсен, Джонджо Кенни, Агустин Рохель, Марк Кемпф, Марвин Платтенхардт (Максимилиан Миттельштедт, 65'), Лука Тусар (Кевин-Принс Боатенг, 85'), Суат Сердар (Чидера Эджук, 65'), Доди Лукебакио, Жан-Поль Бутьюс, Марко Рихтер (Мизьян Маолида, 78'), Дейви Зельке (Вилфрид Канга Ака, 64') Бавария: Эрик Максим Шупо-Мотинг, Садио Мане (Кингсли Коман, 64'), Джамал Мусиала, Серж Гнабри (Лерой Зане, 75'), Леон Горецка (Марсель Забитцер, 78'), Йозуа Киммих, Альфонсо Дэвис (Лукас Эрнандес, 64'), Деотшанкюль Юпамекано, Бенжамен Павар, Нуссайр Мазрауи, Мануэль Нойер

В параллельном матче дортмундская «Боруссия» одержала домашнюю победу над «Бохумом» — 3:0.

На 8-й минуте Юссуфа Мукоко отобрал мяч на фланге, сместился к линии штрафной на скорости и мощно пробил в дальний угол. Снаряд рикошетом от штанги влетел точно в сетку.

На 13-й минуте в ворота «Бохума» был назначен пенальти — ворвался в штрафную соперника на скорости Мален, но получил по ногам от Стафилидиса.

Уверенно реализовал пенальти Джованни Рейна, хитро разведя мяч и голкипера по разным углам.

А на 45-й минуте зацепился за мяч Рейна в центре поля и сбросил головой на Мукоко, который с дальней дистанции отправил мяч в сетку, перебросив вышедшего из ворот Римана.

Футбол. Германия. Бундеслига Боруссия Д — Бохум 3:0 Голы: 1:0 Юссуфа Мукоко (8'), 2:0 Джованни Рейна (пенальти) (12'), 3:0 Юссуфа Мукоко (45 + 2') Боруссия Д: Грегор Кобель, Никлас Зюле (Феликс Пасслак, 68'), Матс Хуммельс, Нико Шлоттербек, Рафаэл Геррейру (Торган Азар, 78'), Джуд Беллингхэм, Салих Озкан, Джованни Рейна (Марко Ройс, 67'), Юлиан Брандт, Дониелл Мален (Карим Адейеми, 68'), Юссуфа Мукоко (Антони Модест, 82') Бохум: Филипп Хофман (Сильвер Ганвула, 71'), Симон Цоллер (Кристофер Антви-Адджей, 71'), Кевин Штёгер (Филипп Фёрстер, 88'), Джорди Осей-Туту (Геррит Хольтман, 71'), Костас Стафилидис (Патрик Остерхаге, 78'), Энтони Лосийя, Данило Соарес, Вассилиос Ламбропулос, Иван Ордец, Кристиан Гамбоа, Мануэль Риман Предупреждения: Кристиан Гамбоа (54'), Салих Озкан (79')

Франкфуртский «Айнтрахт» одержал выездную победу над «Аугсбургом» со счетом 2:1.

Хозяева открыли счет уже на первой минуте — отличился нападающий Мергим Бериша.

На 13-й минуте полузащитник Себастьян Роде сравнял счет, а на 64-й минуте хавбек гостей Ансгар Кнауфф принес победу «Айнтрахту».

Футбол. Германия. Бундеслига Аугсбург — Айнтрахт Ф 1:2 Голы: 1:0 Мергим Бериша (1'), 1:1 Себастьян Роде (13'), 1:2 Ансгар Кнауфф (64') Аугсбург: Рафал Гикевич, Мадс Педерсен, Максимилиан Бауэр, Джеффри Гауэлеу, Иагу (Феликс Удуохай, 86'), Арне Майер (Роберт Гумни, 60'), Юлиан Баумгартлингер, Фредрик Йенсен (Рис Оксфорд, 86'), Флориан Нидерлехнер (Рубен Варгас, 60'), Эрмедин Демирович, Мергим Бериша Айнтрахт Ф: Рандаль Коло Муани (Лукас Аларио, 88'), Марио Гётце, Йеспер Линдстрём (Рафаэль Борре, 64'), Лука Пеллегрини (Ансгар Кнауфф, 46'), Себастьян Роде (Хрвое Смолчич, 64'), Джибриль Соу, Эрик Эбимбе (Фарид Алиду, 85'), Эван Н'Дика, Кристиян Якич, Тута, Кевин Трапп Предупреждение: Эван Н'Дика (71')

Еще в одном матче «Хоффенхайм» потерпел домашнее поражение от «РБ Лейпциг» — 1:3.

В составе «Быков» дубль оформил французский полузащитник Кристофер Нкунку, поразивший ворота соперника на 17-й и 57-й минутах.

Еще один мяч забил на 69-й минуте испанский хавбек Дани Ольмо.

Хозяева ответили голом французского нападающего Жоржиньо Рюттера на 50-й минуте.

Футбол. Германия. Бундеслига Хоффенхайм — РБ Лейпциг 1:3 Голы: 0:1 Кристофер Нкунку (17'), 1:1 Жоржиньо Рюттер (50'), 1:2 Кристофер Нкунку (57'), 1:3 Даниэль Ольмо (69') Хоффенхайм: Оливер Бауман, Кевин Акпогума (Eduardo Quaresma, 80'), Кевин Фогт, Стэнли Нсоки, Роберт Сков (Павел Кадержабек, 67'), Гриша Прёмель (Андрей Крамарич, 18'), Кристоф Баумгартнер, Анхелиньо, Деннис Гайгер (Фисник Аслани, 80'), Жоржиньо Рюттер, Якоб Бруун Ларсен (Ангело Штиллер, 67') РБ Лейпциг: Кристофер Нкунку (Юссуф Поульсен, 88'), Андре Силва (Эмиль Форсберг, 76'), Даниэль Ольмо (Кевин Кампль, 75'), Абду Диалло, Ксавер Шлагер, Доминик Собослаи (Уго Новоа, 88'), Давид Раум, Йошко Гвардиол, Вилли Орбан, Марцель Хальстенберг (Санусси Ба, 90'), Янис Бласвих Предупреждения: Деннис Гайгер (13'), Кевин Акпогума (26'), Жоржиньо Рюттер (27'), Стэнли Нсоки (29'), Абду Диалло (37'), Давид Раум (83')

«Бавария» набрала 28 очков и возглавила таблицу Бундеслиги, опередив «Унион» (26), который еще не сыграл свой матч.

Календарь и таблица Бундеслиги

«Боруссия» с 25 очками на 3-м месте, «Айнтрахт» — 5-й (23 очка), а «Лейпциг» — шестой (22). «Хоффенхайнм» на 9-м месте (18), «Аугсбург» 13-й (14), «Герта» — 14-я (11), а «Бохум» на 17-м месте (7).