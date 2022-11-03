«Бенфика» разгромила «Маккаби Хайфа» и выиграла группу Н

Лиссабонскаяодержала выездную победу над(6:1) в матче 6-го тура Лиги чемпионов.

Гости открыли счет в матче на 20-й минуте. Бах сделал длинную передачу в штрафную, Отаменди выиграл верховую борьбу, головой отдал передачу на Гонсало Рамуша, который пробил точно в правый угол.

На 28-й минуте в ворота «Бенфики» был назначен пенальти — мяч угодил в руку Баха. Тьяронн Чери отправил снаряд в правый угол прямиком впритирку со штангой. Угадал Влаходимос направление удара, но мяч не достал.

На 59-й минуте лиссабонцы вновь повели. Бах сделал прострел справа, Петар Муса выиграл верховую борьбу и пробил головой точно в сетку.

На 69-й минуте Гримальдо обводящим ударом со стандарта отправил мяч мимо стенки прямо в левый угол ворот «Маккаби».

Спустя четыре минуты ошиблись хозяева в центре поля. Нерес отобрал мяч, убежал от опеки, ворвался в штрафную и отдал передачу на Силву. Тот в касание перекинул мяч через вратаря прямиком в сетку.

На 88-й минуте Бах сделал прострел по центру штрафной на Энрике Араухо, тот уверенно сыграл в атаке, опередил вратаря и протолкнул мяч в сетку мимо кипера.

А в компенсированное время Жоау Мариу вышел на оперативный простор, нанес точный и дальний удар из пределов штрафной в ближний угол.

Футбол. Лига чемпионов. Группа H Маккаби Хф — Бенфика 1:6 Голы: 0:1 Гонсалу Рамуш (20'), 1:1 Тьяронн Чери (пенальти) (26'), 1:2 Петар Муса (59'), 1:3 Алехандро Гримальдо (69'), 1:4 Рафаэл Силва (73'), 1:5 Энрике Араужу (88'), 1:6 Жоау Мариу (90 + 2') Маккаби Хф: Джош Коэн, Юсеф Раз Мейр (Омер Атцили, 63'), Абдулайе Сек, Шон Гольдберг, Пьер Корню (Сун Менашем, 85'), Мохаммад Абу Фани, Нета Лави, Али Мохамед (Офри Арад, 77'), Дин Дэвид (Мэвис Тчибота, 63'), Францди Пьерро (Никита Рукавица, 77'), Тьяронн Чери Бенфика: Гонсалу Рамуш (Петар Муса, 32'), Жоау Мариу, Рафаэл Силва (Энрике Араужу, 82'), Давид Нерес (Диогу Гонсалвеш, 82'), Фредрик Аурснес (Франциско Мачадо, 32'), Флорентину Луиш, Алехандро Гримальдо, Николас Отаменди, Антониу Силва (Lucas Verissimo, 88'), Александр Хартманн Бах, Одиссеас Влаходимос Предупреждения: Давид Нерес (45 + 1'), Мохаммад Абу Фани (86'), Сун Менашем (90'), Омер Атцили (90 + 3')

Благодаря крупной победе «Бенфика» заняла первое место в группе Н, обойдя ПСЖ по доп. показателям — у команд по 14 очков. «Маккаби» с 3 очками финишировал последним, уступив «Юве» по доп. показателям.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА-2022/23 пройдет 7 ноября в Доме европейского футбола в Ньоне и начнется в полдень по центральноевропейскому времени.