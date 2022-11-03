«Бенфика» разгромила «Маккаби Хайфа» и выиграла группу Н

Гости открыли счет в матче на 20-й минуте. Бах сделал длинную передачу в штрафную, Отаменди выиграл верховую борьбу, головой отдал передачу на Гонсало Рамуша, который пробил точно в правый угол.
На 28-й минуте в ворота «Бенфики» был назначен пенальти — мяч угодил в руку Баха. Тьяронн Чери отправил снаряд в правый угол прямиком впритирку со штангой. Угадал Влаходимос направление удара, но мяч не достал.
На 59-й минуте лиссабонцы вновь повели. Бах сделал прострел справа, Петар Муса выиграл верховую борьбу и пробил головой точно в сетку.
На 69-й минуте Гримальдо обводящим ударом со стандарта отправил мяч мимо стенки прямо в левый угол ворот «Маккаби».
Спустя четыре минуты ошиблись хозяева в центре поля. Нерес отобрал мяч, убежал от опеки, ворвался в штрафную и отдал передачу на Силву. Тот в касание перекинул мяч через вратаря прямиком в сетку.
На 88-й минуте Бах сделал прострел по центру штрафной на Энрике Араухо, тот уверенно сыграл в атаке, опередил вратаря и протолкнул мяч в сетку мимо кипера.
А в компенсированное время Жоау Мариу вышел на оперативный простор, нанес точный и дальний удар из пределов штрафной в ближний угол.
Благодаря крупной победе «Бенфика» заняла первое место в группе Н, обойдя ПСЖ по доп. показателям — у команд по 14 очков. «Маккаби» с 3 очками финишировал последним, уступив «Юве» по доп. показателям.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА-2022/23 пройдет 7 ноября в Доме европейского футбола в Ньоне и начнется в полдень по центральноевропейскому времени.