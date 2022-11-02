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    Ферран Торрес: Победа над «Викторией» — это такое горько-сладкое чувство

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    Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес поделился впечатлениями после выездной победы над чешской «Викторией» (4:2) в 6-м туре Лиги чемпионов.

    Ферран Торрес
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    Ферран Торрес

    Форвард каталонцев оформил дубль в ворота пльзенского клуба и был признан лучшим игроком матча.

    «Это такое горько-сладкое чувство. Матч, в котором мы продолжили соревноваться, добавит нам динамики в чемпионате Испании.

    Для всех в команде, кто не выходит играть на постоянной основе, этот матч стал шансом получить игровое время и прибавить уверенности», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Каталонцы еще в 5-м туре лишились шансов на выход в плей-офф ЛЧ. С 7 очками «Барса» заняла третье место и сыграет в Лиге Европы.

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