Ферран Торрес: Победа над «Викторией» — это такое горько-сладкое чувство

Нападающийподелился впечатлениями после выездной победы над чешской(4:2) в 6-м туре Лиги чемпионов.

Форвард каталонцев оформил дубль в ворота пльзенского клуба и был признан лучшим игроком матча.

«Это такое горько-сладкое чувство. Матч, в котором мы продолжили соревноваться, добавит нам динамики в чемпионате Испании.

Для всех в команде, кто не выходит играть на постоянной основе, этот матч стал шансом получить игровое время и прибавить уверенности», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Каталонцы еще в 5-м туре лишились шансов на выход в плей-офф ЛЧ. С 7 очками «Барса» заняла третье место и сыграет в Лиге Европы.