Ваноли: Однажды могу вернуться в «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака»не исключает, что в будущем вернется в московский клуб.

Ваноли работал в «Спартаке» во второй половине прошлого сезона. Под его руководством команда стала победителем Кубка России.

«Во-первых, скажу, что мне повезло. Познакомиться, поработать и достичь важного результата с такой командой, как "Спартак", стало большой удачей. Его болельщики очень схожи с моим характером, моей страстью. Я как будто зеркалил их. Навсегда останусь спартаковским фанатом!

Да, скучаю по команде. Мы с нашим тренерским штабом и спортивным директором провели большую работу. Огромная благодарность мистеру Федуну за веру в меня.

Очень грустно, что пришлось принять выстраданное решение, не зависевшее от спортивных результатов, и сейчас я не работаю в "Спартаке". Но, думаю, однажды могу туда вернуться в качестве главного тренера», — приводит слова Ваноли «Спорт-Экспресс».

Напомним, летом «Спартак» возглавил испанец Гильермо Абаскаль.