«Порту» — «Атлетико»: счет матча 2:1, обзор голов

Мадридскийпотерпел выездное поражение от(1:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Португальцы открыли счет уже на 5-й минуте. Пепе с правого фланга нашёл Эванилсона, выполнив передачу ему на ход, тот прострелил во вратарскую, где никто не держал Мехди Тареми, спокойно переправившего мяч в сетку.

На 24-й минуте Галено на левом фланге убежал в штрафную «матрасников» после ввода мяча из-за боковой. Савич не попал по мячу, пытавшийся его подстраховать Рейнилду попался на противоходе и поскользнулся, что позволило бразильцу спокойно прострелить на Эустакиу, а тот пробил от границы штрафной низом под левую штангу.

На пятой добавленной минуте Карраско с углового навесил во вратарскую «Порту», Иван Маркано неудачно подставил голову и срезал мяч в свои ворота.

Футбол. Лига чемпионов. Группа B Порту — Атлетико 2:1 Голы: 1:0 Мехди Тареми (5'), 2:0 Стефен Эустакиу (24'), 2:1 Иван Маркано (автогол) (90 + 5') Порту: Диогу Кошта, Пепе (Родригу Консейсау, 89'), Фабиу Кардосо, Иван Маркано, Заиду Сануси (Венделл, 53'), Отавио (Гонсалу Боржеш, 89'), Марко Груич, Стефен Эустакиу, Эванилсон (Тони Мартинес, 81'), Мехди Тареми, Вендерсон Галено (Bernardo Pereira Folha, 89') Атлетико: Жоау Фелиш (Матеус Кунья, 61'), Антуан Гризманн, Анхель Корреа (Pablo Barrios, 85'), Сауль Ньигес (Янник Карраско, 60'), Аксель Витсель, Родриго Де Пауль, Науэль Молина, Рейнилду Мандава, Jose Maria Gimenez, Стефан Савич, Ян Облак Предупреждения: Марко Груич (39'), Рейнилду Мандава (42'), Стефан Савич (48'), Фабиу Кардосо (69'), Родриго Де Пауль (69')

«Атлетико» с 5 очками занял последнее место в группе В, уступив по дополнительным показателям «Байеру». Мадридцы завершили выступление в еврокубках.

«Порту», в прошлом туре досрочно вышедший в 1/8 финала, с 12 очками занял первое место в группе.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА-2022/23 пройдет 7 ноября в Доме европейского футбола в Ньоне и начнется в полдень по центральноевропейскому времени.