«Порту» — «Атлетико»: счет матча 2:1, обзор голов

Португальцы открыли счет уже на 5-й минуте. Пепе с правого фланга нашёл Эванилсона, выполнив передачу ему на ход, тот прострелил во вратарскую, где никто не держал Мехди Тареми, спокойно переправившего мяч в сетку.
На 24-й минуте Галено на левом фланге убежал в штрафную «матрасников» после ввода мяча из-за боковой. Савич не попал по мячу, пытавшийся его подстраховать Рейнилду попался на противоходе и поскользнулся, что позволило бразильцу спокойно прострелить на Эустакиу, а тот пробил от границы штрафной низом под левую штангу.
На пятой добавленной минуте Карраско с углового навесил во вратарскую «Порту», Иван Маркано неудачно подставил голову и срезал мяч в свои ворота.
«Атлетико» с 5 очками занял последнее место в группе В, уступив по дополнительным показателям «Байеру». Мадридцы завершили выступление в еврокубках.
«Порту», в прошлом туре досрочно вышедший в 1/8 финала, с 12 очками занял первое место в группе.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА-2022/23 пройдет 7 ноября в Доме европейского футбола в Ньоне и начнется в полдень по центральноевропейскому времени.