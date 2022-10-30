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    «Зенит» вырвал победу у «Краснодара» благодаря пенальти

    «Краснодар» — «Зенит»: счет матча 0:1, обзор гола

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    Петербургский «Зенит» одержал выездную победу над «Краснодаром» (1:0) в матче 15-го тура чемпионата России.

    «Зенит»
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    «Зенит»

    На 86-й минуте арбитр Москалёв назначил пенальти, зафиксировав игру рукой со стороны Рамиреса в штрафной «Краснодара».

    Игрок «Краснодара» задел мяч далеко отставленной рукой в единоборстве с Кузяевым за подбор после сейва Сафонова.

    Сафонов угадал направление удара Далера Кузяева, но не смог спасти «Краснодар» от пропущенного мяча.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Краснодар — Зенит 0:1
    Краснодар: Ильзат Ахметов (Михайло Баньяц, 61'), Cordoba J., Алексей Ионов, Кевин, Никита Кривцов, Кайо Панталеан, Кристиан Рамирес, Матвей Сафонов, Егор Сорокин, Эдуард Сперцян, Сергей Волков (Petrov S., 60') Зенит: Нуралы Алип (Дмитрий Чистяков, 46'), Вильмар Барриос, Клаудиньо (Густаво Мантуан, 76'), Вячеслав Караваев, Михаил Кержаков, Далер Кузяев, Малком (Александр Ерохин, '), Родриго, Дуглас Сантос, Иван Сергеев (Андрей Мостовой, 77'), Вендел Предупреждения: Эдуард Сперцян (39'), Нуралы Алип (43'), Сергей Волков (48'), Petrov S. (71'), Далер Кузяев (79'), Кристиан Рамирес (82')

    Команда Сергея Семака закончила первый круг без поражений, одержав 12 побед и 3 раза сыграв вничью.

    Питерцы набрали 39 очков и опережают ближайшего преследователя — «Спартак» — на 7 очков. «Краснодар» с 24 очками остается на шестой строчке в таблице.

    Календарь и таблица РПЛ

    В следующем туре «быки» 5 ноября на выезде сыграют против «Факела». «Зенит» в этот же день на своем поле примет «Ахмат».

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