«Фенербахче» сыграл вничью с «Ренном», киевское «Динамо» вылетело из еврокубков

Турецкийна своем поле сыграл вничью с(3:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

К 30-й минуте французский клуб вел со счетом 3:0 — дубль оформил алжирский нападающий Амин Гуири (5-я и 30-я минута), еще один мяч с его передачи забил нападающий Мартен Терье (16).

Однако хозяева отыгрались — на 42-й минуте отличился эквадорец Эннер Валенсия, на 82-й минуте словенский хавбек Миха Зайц сократил отставание до минимума, а Эмре Мор на 88-й минуте сравнял счет.

В другом матче группы В кипрский «АЕК Ларнака» на своем поле сыграл вничью с киевским «Динамо» — 3:3.

В составе хозяев дубль оформил израильский хавбек Омри Альтман (26-я и 72-я минуты), еще один мяч забил Рафаэл Лопеш (53).

Украинский клуб ответил голами Владислава Ваната (45+1) и Дениса Гармаша (82 и 90+2).

Календарь и таблица Лиги Европы

После 5 туров в группе В «Ренн» (11 очков) и «Фенербахче» (11) — гарантировали себе выход в плей-офф турнира, а «АЕК» (4) — путевку в Лигу конференций. «Динамо» (1) завершит выступление в еврокубках в следующем туре.