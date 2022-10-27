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    «Ницца» победила «Партизан», «Фиорентина» одолела «Башакшехир»

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    Завершились очередные матчи 5-го тура группового этапа Лиги конференций.

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    «Ницца» со счетом 2:1 победила «Партизан» благодаря голам Николя Пепе (29') и Марио Лемины (77').

    Команда возглавила группу D с 8 очками на счету. «Партизан» идет вторым (8).

    В другом матче «Фиорентина» с тем же результатом обыграла «Башакшехир». Дубль в составе «фиалок» оформил Лука Йович (26', 62').

    Таким образом, команда догнала соперника в таблице А и сравнялась с ним по очкам (10).

    В Бельгии завершился матч «Андерлехта» и «Стяуа» (2:2). Хозяева заканчивали в меньшинстве. АЗ обыграл «Вадуц» (2:1) и закрепился на 1-й строчке группы Е.

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