ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джуд Беллингем«Боруссия» — «Манчестер Сити». Онлайн
    Все новости спорта

    «Челси» победил «Зальцбург» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

    «Зальцбург» — «Челси»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Англии Челси Ред Булл Зальцбург
    Австрийский «Ред Булл Зальцбург» потерпел домашнее поражение от лондонского «Челси» (1:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 23-й минуте открыли гости. Хаверцу не дали нанести удар из пределов штрафной, но отскок от защитника получился на радиус, откуда Матео Ковачич с левой в одно касание пробил точно в девятку.

    На 49-й минуте «Быки» отыгрались. В быстрой атаке Вёбер слева выполнил отличную передачу в штрафную «Челси», отрезав всю линию обороны, Чуквубуйке Адаму подхватил мяч и аккуратно пробил в дальний угол ворот.

    А на 64-й минуте Пулишич отдал на радиус штрафной «Зальцбурга», откуда неприкрытый Кай Хаверц исполнил обводящий удар — мяч рикошетом от перекладины отправился в сетку ворот.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа E
    Зальцбург — Челси 1:2
    Голы: 0:1 Матео Ковачич (23'), 1:1 Chukwubuike Adamu (49'), 1:2 Кай Хаверц (64') Зальцбург: Philipp Kohn, Amar Dedic, Бернардо, Страхиня Павлович, Максимилиан Вебер (Андреас Ульмер, 78'), Николас Зайвальд, Люка Гурна-Дуат, Maurits Kjaergaard, Лука Сучич (Беньямин Шешко, 61'), Chukwubuike Adamu (Dijon Kameri, 82'), Ноа Окафор (Roko Simic, 78') Челси: Пьер-Эмерик Обамеянг (Армандо Броя, 75'), Кай Хаверц, Конор Галлахер (Хаким Зиеш, 89'), Рахим Стерлинг (Мэйсон Маунт, 89'), Матео Ковачич (Рубен Лофтус-Чик, 68'), Жоржиньо, Кристиан Пулишич (Сесар Аспиликуэта, 75'), Марк Кукурелья, Тьяго Силва, Трево Чалоба, Кепа Аррисабалага Предупреждения: Лука Сучич (47'), Конор Галлахер (86'), Кепа Аррисабалага (90 + 2')

    «Челси» набрал 10 очков и обеспечил выход в плей-офф Лиги чемпионов, у «Зальцбурга» — 6 баллов и вторая позиция в группе Е, в которой также выступают «Милан» и загребское «Динамо».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Поединок в Лейпциге обещает быть результативным
  • «РБ Лейпциг» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • ПСЖ сметет израильтян
  • ПСЖ — «Маккаби» Хайфа. Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • Голевой обмен во втором тайме?!
  • «Бенфика» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 3.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.00
  • Экспресс дня 25 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч ПСЖ — Маккаби Хайфа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Бенфика — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Барселона — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры