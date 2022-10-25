«Зальцбург» — «Челси»: счет матча 1:2, обзор голов

Австрийскийпотерпел домашнее поражение от лондонского(1:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Счет в матче на 23-й минуте открыли гости. Хаверцу не дали нанести удар из пределов штрафной, но отскок от защитника получился на радиус, откуда Матео Ковачич с левой в одно касание пробил точно в девятку.

На 49-й минуте «Быки» отыгрались. В быстрой атаке Вёбер слева выполнил отличную передачу в штрафную «Челси», отрезав всю линию обороны, Чуквубуйке Адаму подхватил мяч и аккуратно пробил в дальний угол ворот.

А на 64-й минуте Пулишич отдал на радиус штрафной «Зальцбурга», откуда неприкрытый Кай Хаверц исполнил обводящий удар — мяч рикошетом от перекладины отправился в сетку ворот.

Футбол. Лига чемпионов. Группа E Зальцбург — Челси 1:2 Голы: 0:1 Матео Ковачич (23'), 1:1 Chukwubuike Adamu (49'), 1:2 Кай Хаверц (64') Зальцбург: Philipp Kohn, Amar Dedic, Бернардо, Страхиня Павлович, Максимилиан Вебер (Андреас Ульмер, 78'), Николас Зайвальд, Люка Гурна-Дуат, Maurits Kjaergaard, Лука Сучич (Беньямин Шешко, 61'), Chukwubuike Adamu (Dijon Kameri, 82'), Ноа Окафор (Roko Simic, 78') Челси: Пьер-Эмерик Обамеянг (Армандо Броя, 75'), Кай Хаверц, Конор Галлахер (Хаким Зиеш, 89'), Рахим Стерлинг (Мэйсон Маунт, 89'), Матео Ковачич (Рубен Лофтус-Чик, 68'), Жоржиньо, Кристиан Пулишич (Сесар Аспиликуэта, 75'), Марк Кукурелья, Тьяго Силва, Трево Чалоба, Кепа Аррисабалага Предупреждения: Лука Сучич (47'), Конор Галлахер (86'), Кепа Аррисабалага (90 + 2')

«Челси» набрал 10 очков и обеспечил выход в плей-офф Лиги чемпионов, у «Зальцбурга» — 6 баллов и вторая позиция в группе Е, в которой также выступают «Милан» и загребское «Динамо».