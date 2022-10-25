ПСЖ — «Маккаби Хайфа»: счет матча 7:2, обзор голов

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионоводержал домашнюю победу над— 7:2.

Счет в матче был открыт на 19-й минуте. Руис получил мяч на правом краю штрафной, отыграл на дальнюю штангу на Месси, который в центре искал Мбаппе, но тому пробить не дали. Килиан отыграл обратно налево на Месси, и аргентинец отправил мяч в дальний угол.

На 32-й минуте Мбаппе получил мяч на левом фланге, отыграл к линии штрафной на Неймара, получил ответный пас уже в штрафной и попытался прострелить ещё раз на бразильца. Перехватили гости, и мяч отскочил обратно к Килиану, который великолепным обводящим ударом отправил мяч в дальний угол.

Спустя три минуты счет стал крупным. В контратаке парижан Мбаппе отдал на Месси, аргентинец здорово отыграл налево в штрафную на ход Неймару, который эффектно перебросил мяч в дальний угол ворот «Маккаби».

На 38-й минуте разыграли штрафной игроки «Маккаби». Ацили навесил с левого фланга к линии вратарской площадки, и выигравший верховую борьбу Абдулайе Сек переправил мяч в створ ворот Доннаруммы.

На 44-й минуте Месси дважды сыграл в пас с Мбаппе, перед штрафной площадью здорово качнул защитника и великолепным ударом отправил мяч в самый уголок ворот «Маккаби».

На 50-й минуте «Маккаби» снова отыграл один мяч. Ацили справа исполнил угловой, навесил на Пьерро, которого накрыл Рамос. Мяч заметался по штрафной площади, в итоге Сек с линии вратарской перебросил его головой в дальний угол.

На 64-й минуте Хакими забежал по правому флангу и выдал великолепный перевод в штрафную площадь на Мбаппе, который принял мяч и отличным ударом в дальнюю девятку оформил дубль.

Спустя три минуты Хакими вырезал в штрафную площадь гостей на Мбаппе, но француз не дотянулся. Неймар подхватил мяч на фланге и прострелил во вратарскую на Месси, но Гольдберг в попытке сыграть на перехвате выставил ногу, срезав мяч в свои ворота.

А на 84-й минуте Месси получил мяч на левом фланге и выдал точный пас к линии штрафной площади, откуда Солер аккуратным ударом положил мяч в самый угол ворот Коэна.

Футбол. Лига чемпионов. Группа H ПСЖ — Маккаби Хф 7:2 Голы: 1:0 Лионель Месси (19'), 2:0 Килиан Мбаппе (32'), 3:0 Неймар (35'), 3:1 Абдулайе Сек (38'), 4:1 Лионель Месси (45'), 4:2 Абдулайе Сек (51'), 5:2 Килиан Мбаппе (64'), 6:2 Шон Гольдберг (автогол) (67'), 7:2 Карлос Солер (84') ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Серхио Рамос, Маркос Маркиньос (Преснел Кимпембе, 79'), Хуан Бернат, Витор Феррейра (Warren Zaire Emery, 79'), Фабиан (Пабло Сарабия, 83'), Ренату Саншеш (Карлос Солер, 68'), Лионель Месси, Неймар, Килиан Мбаппе (Уго Экитике, 79') Маккаби Хф: Францди Пьерро (Nikita Rukavytsya, 83'), Тьяронн Чери, Omer Atzili (Dean David, 65'), Мохаммад Абу Фани (Юсеф Раз Мейр, 70'), Neta Lavi, Али Мохамед (Офри Арад, 83'), Pierre Cornud (Сун Менашем, 70'), Шон Гольдберг, Дилан Батубинсика, Абдулайе Сек, Joshua Cohen Предупреждения: Абдулайе Сек (26'), Неймар (27'), Серхио Рамос (40'), Тьяронн Чери (48'), Omer Atzili (54'), Neta Lavi (74')

«ПСЖ» вышел в плей-офф Лиги чемпионов набрав 11 очков. Французский клуб возглавляет таблицу, обогнав «Бенфику» по разнице забитых и пропущенных мячей.

У «Маккаби» и «Ювентуса» по 3 очка, израильская команда занимает третье место по результатам личных встреч со «старой сеньорой».

В заключительном туре 2 ноября «ПСЖ» сыграет в гостях с «Ювентусом», а «Бенфика» примет на своем поле «Маккаби».