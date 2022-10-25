ПСЖ — «Маккаби Хайфа»: счет матча 7:2, обзор голов

Счет в матче был открыт на 19-й минуте. Руис получил мяч на правом краю штрафной, отыграл на дальнюю штангу на Месси, который в центре искал Мбаппе, но тому пробить не дали. Килиан отыграл обратно налево на Месси, и аргентинец отправил мяч в дальний угол.
На 32-й минуте Мбаппе получил мяч на левом фланге, отыграл к линии штрафной на Неймара, получил ответный пас уже в штрафной и попытался прострелить ещё раз на бразильца. Перехватили гости, и мяч отскочил обратно к Килиану, который великолепным обводящим ударом отправил мяч в дальний угол.
Спустя три минуты счет стал крупным. В контратаке парижан Мбаппе отдал на Месси, аргентинец здорово отыграл налево в штрафную на ход Неймару, который эффектно перебросил мяч в дальний угол ворот «Маккаби».
На 38-й минуте разыграли штрафной игроки «Маккаби». Ацили навесил с левого фланга к линии вратарской площадки, и выигравший верховую борьбу Абдулайе Сек переправил мяч в створ ворот Доннаруммы.
На 44-й минуте Месси дважды сыграл в пас с Мбаппе, перед штрафной площадью здорово качнул защитника и великолепным ударом отправил мяч в самый уголок ворот «Маккаби».
На 50-й минуте «Маккаби» снова отыграл один мяч. Ацили справа исполнил угловой, навесил на Пьерро, которого накрыл Рамос. Мяч заметался по штрафной площади, в итоге Сек с линии вратарской перебросил его головой в дальний угол.
На 64-й минуте Хакими забежал по правому флангу и выдал великолепный перевод в штрафную площадь на Мбаппе, который принял мяч и отличным ударом в дальнюю девятку оформил дубль.
Спустя три минуты Хакими вырезал в штрафную площадь гостей на Мбаппе, но француз не дотянулся. Неймар подхватил мяч на фланге и прострелил во вратарскую на Месси, но Гольдберг в попытке сыграть на перехвате выставил ногу, срезав мяч в свои ворота.
А на 84-й минуте Месси получил мяч на левом фланге и выдал точный пас к линии штрафной площади, откуда Солер аккуратным ударом положил мяч в самый угол ворот Коэна.
«ПСЖ» вышел в плей-офф Лиги чемпионов набрав 11 очков. Французский клуб возглавляет таблицу, обогнав «Бенфику» по разнице забитых и пропущенных мячей.
У «Маккаби» и «Ювентуса» по 3 очка, израильская команда занимает третье место по результатам личных встреч со «старой сеньорой».
В заключительном туре 2 ноября «ПСЖ» сыграет в гостях с «Ювентусом», а «Бенфика» примет на своем поле «Маккаби».