Талалаев пообещал остаться в «Торпедо» в случае вылета в Первую лигу

Главный тренер «Торпедо»заявил, что намерен остаться в команде даже в том случае вылета в Первую лигу.

«Мы реалисты, поэтому понимаем — шанс вылететь в Первую лигу есть. И наш тренерский штаб не снимает с себя ответственности и обязанности в восстановлении статуса-кво.

Приняли команду в РПЛ — значит, закладываемся на то, если вдруг вылетаем ниже, то готовы работать там.

Контракт рассчитан на этот сезон плюс следующий, а дальше по решению клуба есть опция продления еще на сезон», — приводит слова Талалаева Sport24.

Напомним, Талалаев возглавил «Торпедо» в середине октября. На данный момент команда занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.