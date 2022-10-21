Талалаев пообещал остаться в «Торпедо» в случае вылета в Первую лигу

Андрей Талалаев Фото: globallookpress.com
«Мы реалисты, поэтому понимаем — шанс вылететь в Первую лигу есть. И наш тренерский штаб не снимает с себя ответственности и обязанности в восстановлении статуса-кво.
Приняли команду в РПЛ — значит, закладываемся на то, если вдруг вылетаем ниже, то готовы работать там.
Контракт рассчитан на этот сезон плюс следующий, а дальше по решению клуба есть опция продления еще на сезон», — приводит слова Талалаева Sport24.
Напомним, Талалаев возглавил «Торпедо» в середине октября. На данный момент команда занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.