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    Талалаев: На меня вышло несколько клубов РПЛ — всем отказал. Но «Торпедо» меня вырастило

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    Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал, что отказал нескольким клубом РПЛ после ухода из «Ахмата».

    Андрей Талалаев
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    Андрей Талалаев

    50-летний специалист был назначен главным тренером автозаводцев 13 октября. Под его руководством команда выиграла один матч в Кубке России и проиграла одну встречу в РПЛ.

    «На меня вышло несколько клубов РПЛ — всем отказал. Но "Торпедо" меня вырастило и дало шанс — первые шаги в футболе сделал именно здесь. Это ключевой фактор.

    Я вернулся домой. Это ощущение сложно передать, но я хорошо помню, когда еще в "Химках" мы пытались удержать Сашу Рязанцева и Равиля Нетфуллина — как раз от перехода в "Торпедо".

    Но они говорили: "Викторыч, пойми, мы не за деньгами, а хотим вернуться". И я не препятствовал их уходу, потому что это чувство дома нельзя купить ни за какие деньги», — приводит слова тренера Sport24.

    Календарь и таблица РПЛ

    Талалаев — воспитанник «Торпедо», выступал за московский клуб с 1991 по 1995 год.

    «Торпедо» после 13 туров занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России с 6 очками.

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