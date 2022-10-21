Почеттино может возглавить «Астон Виллу»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма»в ближайшее время может вернуться в английскую Премьер-лигу.

По информации The Telegraph, аргентинский специалист может возглавить «Астон Виллу».

Клуб из Бирмингема объявил об увольнении Стивена Джеррарда. Решение было принято после разгромного поражения от «Фулхэма» (0:3).

Отмечается, что руководство «Астон Виллы» провело предварительные переговоры с Почеттино, который перед началом сезона был уволен из «Пари Сен-Жермен».

В АПЛ Почеттино также известен по работе с «Саутгемптоном».

«Астон Вилла» занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ после 11-ти туров.