Почеттино может возглавить «Астон Виллу»

По информации The Telegraph, аргентинский специалист может возглавить «Астон Виллу».
Клуб из Бирмингема объявил об увольнении Стивена Джеррарда. Решение было принято после разгромного поражения от «Фулхэма» (0:3).
Отмечается, что руководство «Астон Виллы» провело предварительные переговоры с Почеттино, который перед началом сезона был уволен из «Пари Сен-Жермен».
В АПЛ Почеттино также известен по работе с «Саутгемптоном».
«Астон Вилла» занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ после 11-ти туров.