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    Почеттино может возглавить «Астон Виллу»

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    Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино в ближайшее время может вернуться в английскую Премьер-лигу.

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    По информации The Telegraph, аргентинский специалист может возглавить «Астон Виллу».

    Клуб из Бирмингема объявил об увольнении Стивена Джеррарда. Решение было принято после разгромного поражения от «Фулхэма» (0:3).

    Отмечается, что руководство «Астон Виллы» провело предварительные переговоры с Почеттино, который перед началом сезона был уволен из «Пари Сен-Жермен».

    В АПЛ Почеттино также известен по работе с «Саутгемптоном».

    «Астон Вилла» занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ после 11-ти туров.

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