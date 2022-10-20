Источник: Галактионов возглавит «Локомотив» на следующей неделе

Матч с «Краснодаром» в 14-м туре РПЛ станет для 38-летнего специалиста последним в статусе главного тренера нижегородцев.
Исполняющим обязанности главного тренера «Пари НН» станет помощник Галактионова Антон Хазов. Вероятно, он будет руководить командой до зимней паузы, после чего клуб назначит нового тренера.
Ранее сообщалось, что в шорт-листе «Пари НН» находятся бывший тренер «Химок» Сергей Юран, экс-тренер «Зенита-2» Владислав Радимов и Олег Василенко, тренировавший «Факел».
«Локомотив» уволил Йозефа Циннбауэра 8 октября. Сейчас обязанности главного тренера исполняет Андрей Федоров.
После 13 проведенных туров железнодорожники набрали 12 очков и занимают 13-е место в РПЛ.