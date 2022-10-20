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    «Барселона» разгромила «Вильярреал», Левандовский оформил дубль

    «Барселона» — «Вильярреал»: счет матча 3:0, обзор голов

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    В матче 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» одержала домашнюю победу над «Вильярреалом» — 3:0.

    «Барселона»
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    «Барселона»

    Счет в матче был открыт на 31-й минуте. Педри совершил длинную передачу на левый край атаки, Альба прострелил к вратарской, где Левандовский здорово разобрался с защитниками, пробив с разворота мимо вратаря.

    Спустя четыре минуты Педри вступил в отбор в центре поля, что позволило каталонцам по центру разогнать атаку, Левандовский получил мяч у угла штрафной, прошёл вдоль линии и исполнил роскошный удар под дальнюю штангу.

    А на 38-й минуте Ферран Торрес на дриблинге правым краем забрался в штрафную и прострелил во вратарскую, где Фати сначала пробил в штангу, но пяткой добил за линию ворот.

    Футбол. Испания. Примера
    Барселона — Вильярреал 3:0
    Голы: 1:0 Роберт Левандовски (31'), 2:0 Роберт Левандовски (35'), 3:0 Ансумане Фати (38') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Серхи Роберто (Эктор Бельерин, 70'), Жюль Кунде (Жерар Пике, 78'), Маркос Алонсо, Жорди Альба, Gavi, Френки де Йонг (Серхио Бускетс, 70'), Педри, Ферран Торрес, Роберт Левандовски (Рафаэл Диас, 75'), Ансумане Фати (Усман Дембеле, 75') Вильярреал: Арно Данжума (Хосе Моралес Луис, 46'), Nicolas Jackson (Альберто Морено, 57'), Alex Baena, Даниэль Парехо, Мануэль Морланес (Мануэль Тригерос, 57'), Йереми Пино, Альфонсо Педраса (Хоан Мохика, 25'), Пау Торрес, Рауль Альбиоль (Айсса Манди, 80'), Кико Фемения, Херонимо Рульи Предупреждение: Пау Торрес (90 + 2')

    «Барселона» набрала 25 очков и занимает второе место в ла лиге. Отставание от лидирующего «Реала» составляет 3 очка.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Вильярреал» находится на восьмой позиции, имея на счету 15 очков.

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