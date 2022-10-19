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    Все новости спорта

    «Реал» разгромил «Эльче», Бензема отметился голом

    «Эльче» — «Реал»: счет 0:3, обзор голов

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    Мадридский «Реал» уверено обыграл «Эльче» в матче 10-го тура Примеры, который закончился со счетом 3:0 в пользу команды Карло Анчелотти.

    Карим Бензема
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    Карим Бензема

    Счет на 11-й минуте открыл Федерико Вальерде. Ближе к концу встречи «сливочные» сняли все вопросы. Сначала забил Карим Бензема, а затем отметился Марко Асенсио.

    Футбол. Испания. Примера
    Эльче — Реал Мадрид 0:3
    Голы: 0:1 Федерико Вальверде (11'), 0:2 Карим Бензема (75'), 0:3 Марко Асенсио (89') Эльче: Edgar Badía, Элибельтон Паласиос, Гонсало Верду, Педро Бигас, Карлос Клерк, Омар Маскарель (Кина, 80'), Тете Моренте, Raúl Guti (Хосан, 62'), Пере Милья, Nicolas Ezequiel Fernandez Mercau (Херард Гумбау, 62'), Лукас Бое (Эсекьель Понсе, 79') Реал Мадрид: Винисиус Жуниор (Марко Асенсио, 81'), Карим Бензема, Родриго, Лука Модрич (Орельен Чуаэми, 63'), Тони Кроос (Эдуардо Камавинжа, 81'), Федерико Вальверде, Давид Алаба (Начо Фернандес, 88'), Антонио Рюдигер, Эдер Милитао, Даниэль Карвахаль (Лукас Васкес, 88'), Андрей Лунин Предупреждения: Херард Гумбау (71'), Антонио Рюдигер (90 + 2')

    «Реал» набрал 28 очков. Он уверенно лидирует в турнирной таблице Примеры, имея 6-очковый отрыв от «Барселоны». При этом у «каталонцев» есть игра в запасе.

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