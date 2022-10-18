Полузащитник «Антверпена»отстранен на неопределенный срок, сообщается на официальном сайте бельгийского клуба.

Такое решение клуб вынес после того, как 34-летний бельгиец покурил на скамейке запасных перед матчем с «Льежом» (0:3).

Сам футболист признал ошибку.

«Я проcто хочу cказать, что cожалею о том, что cделал. Я был cовершенно неправ. Но в тот момент я не очень думал об этом. Клуб принял решение, которое я могу лишь принять, пуcть cделать это и немного трудно. Буду иcкать какой-нибудь иной cпоcоб внеcти cвой вклад в команду», — написал футболист в социальных сетях.

34-летний полузащитник выступает за «Антверпен» с лета 2021 года. В текущем сезоне он провел 18 матчей за клуб, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи.