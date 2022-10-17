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    Сампдория — Рома. Смотреть онлайн в прямом эфире

    17.10.2022 в 19:30 начнется матч в Серии А Сампдория — Рома

    Футбол Серия A Сампдория Рома Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 19:30 17.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Сампдория — Рома в Серии А.

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    Последний матч между собой: «Сампдория» — «Рома» 0:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Рома»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Сампдория — Рома.

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