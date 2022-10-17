«Сампдория» сыграет на своем поле с «Ромой» в рамках 10-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 17 октября, начало — в 19:30 мск. «Сампдория» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сампдория»

«Сампдория» сейчас пасет задних. Последнее место в таблице и всего три набранных очка — явно не такого старта ожидали от генуэзцев.

Более того, в 9 матчах команда еще не знала радости побед. Причем забили «самп» только 5 мячей.

Коэффициенты матча Сампдория — Рома 1X2Новым игрокам 5.103.651.72Фрибет$40

В своем последнем поединке «Сампдория» добыла один балл. На выезде генуэзцы расписали мировую с «Болоньей» (1:1).

Все прогнозы на Серию А

«Сампдория» традиционно сложно противостоит «волкам». Из пяти последних очных поединков команда выиграла лишь однажды при трех поражениях.

«Рома»

Эта команда традиционно борется за высокие места. Правда, сейчас команда Жозе Моуриньо только шестая.

Главным бичом команды является слабая атака. Все-таки 12 забитых мячей в 9 матчах — красноречивый показатель проблем с реализацией.

Свой последний поединок «Рома» провела не столь продуктивно. В матче Лиги Европы римляне расписали мировую с «Бетисом» (1:1).

«Рома» испытывает серьезные кадровые проблемы. Травмированы Джорджиньо Вейналдум, Зеки Челик, Пауло Дибала и Рик Карсдорп.

Прогноз и ставка

На победу «Ромы» в этом матче можно поставить за 1.72, ничью букмекеры предлагают взять за 3.75, а победу «Сампдории» — за 4.75.

«Сампдория» мотивирована дать бой римлянам.

«Роме» будет сложно без ряда травмированных .

Хозяевам отступать некуда, и нужно срочно добывать очки. Наши прогноз и ставка — Победа «Сампдории» или ничья с коэффициентом 2.00.