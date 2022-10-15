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    «Валенсия» сыграла вничью с «Эльче», Кавани оформил дубль

    «Валенсия» — «Эльче»: счет матча 2:2, обзор голов

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    В матче 9-го тура чемпионата Испании «Валенсия» на своем поле сыграла вничью с «Эльче» — 2:2.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 29-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Фернандес со штрафного сделал заброс к дальней штанге, где Мамардашвили на выходе кулаком попал в голову Бигасу.

    Пере Милья с одиннадцатиметровой отметки низом пробил в правый угол. Мамардашвили в прыжке коснулся мяча, но отбить его не смог.

    На 41-й минуте пенальти был назначен уже в ворота «Эльче» — Фернандес в штрафной площади сбил Гайя.

    Эдинсон Кавани с одиннадцатиметровой отметки пробил левее центра, а Бадия прыгнул в другую сторону.

    В добавленное к первому тайму время Алмейда слева навесил на Кавани, который головой отправил мяч в ворота гостей, оформив дубль.

    А на 65-й минуте счет снова сравнялся. Клерк слева навесил на Милью, который отправил мяч головой в ворота «Валенсии».

    Футбол. Испания. Примера
    Валенсия — Эльче 2:2
    Голы: 0:1 Пере Милья (пенальти) (29'), 1:1 Эдинсон Кавани (пенальти) (41'), 2:1 Эдинсон Кавани (45 + 7'), 2:2 Пере Милья (65') Валенсия: Георгий Мамардашвили, Тьерри Корреа, Габриэл Паулиста, Эрай Джёмерт, Хосе Гайя (Fran Perez, 87'), Юнус Муса (Илаш Мориба, 74'), Николас Гонсалес, Андре Алмейда (Lato Toni, 80'), Джастин Клюйверт (Jesus Vazquez, 87'), Эдинсон Кавани (Уго Дуро, 46'), Lino Эльче: Пере Милья (Domingos Quina, 79'), Тете Моренте, Raúl Guti, Омар Маскарель, Алекс Кольядо (Nicolas Ezequiel Fernandez Mercau, 46'), Карлос Клерк, Педро Бигас (Диего Гонсалес, 29'), Энсо Роко (Гонсало Верду, 67'), Элибельтон Паласиос, Хосан (Эсекьель Понсе, 46'), Edgar Badía Предупреждения: Георгий Мамардашвили (26'), Элибельтон Паласиос (36'), Эрай Джёмерт (37'), Хосан (39'), Nicolas Ezequiel Fernandez Mercau (68'), Юнус Муса (72'), Пере Милья (77'), Edgar Badía (88'), Тете Моренте (90 + 6')

    «Валенсия» с 14 очками идет на 7-м месте в таблице Ла Лиге, «Эльче» занимает 20-ю строчку и не имеет побед в текущем сезоне.

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