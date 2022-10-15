Гилерме будет защищать ворота «Локомотива» в матче с «Торпедо»

В составе «Локомотива» с первых минут впервые в этом сезоне сыграет голкипер Гилерме.
«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Смольников, Кожемякин, Роганович, Шапич, Энин, Эркинов, Савич, Караев, Турищев.
Запасные: Довбня, Прошкин, Султонов, Ле Таллек, Рейхмен, Каймаков, Чурич, Лебеденко, Лаптев, Коста.
Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Торпедо» — «Локомотив»
«Локомотив»: Гилерме, Ненахов, Магкеев, Кузьмичев, Тикнизян, Баринов, Куликов, Карпукас, Изидор, Камано, Игнатьев.
Запасные: Худяков, Савин, Живоглядов, Едвай, Мампасси, Митай, Миранчук, Керк, Раконьяц, Педро Габриэл.
В этом матче Андрей Талалаев дебютирует на посту главного тренера «Торпедо».
Матч «Торпедо» — «Локомотив» пройдет 15 октября, начало — в 14:00 мск.