«Торпедо»
В конце августа черно-белых возглавил Николай Савичев, хотя фактически командой руководил тренер «Торпедо-2» Николай Ковардаев. Но, после небольшого всплеска дела автозаводцев пошли опять плохо.
В последних матчах «Торпедо» в Кубке России уступило на выезде «Уралу» (0:1), а потом в РПЛ в гостях поделило очки с «Факелом» (2:2) и дома разошлось миром с «Пари НН».
Коэффициенты матча Торпедо — Локомотив
Накануне матча с «Локомотивом» команду возглавил Андрей Талалаев, который в сентябре был уволен из «Ахмата» за неудовлетворительные результаты.
Прогнозы на чемпионат России по футболу
После 12 туров РПЛ «Торпедо» с 6 очками на 16-й строчке таблицы. Разница мячей 7-23.
«Локомотив»
В конце сентября «Локомотив» на выезде уступил «Спартаку» (0:1) в РПЛ, а в Кубке России разгромил на выезде «Химки» (5:0).
${VrezNews1}
Октябрь железнодорожники начали с того, что в РПЛ на своем поле уступили дома «Уралу» (2:4),а потом на выезде были разгромлены «Сочи» со счетом 0:4.
После этого руководство «Локо» уволило главного тренера Йозефа Циннбауэра и его штаб (фактический руководивший командой Марвин Комппер был уволен еще раньше). В матчу «Локо» готовит Заур Хапов.
После 12 туров РПЛ «Локомотив» с 9 очками и разницей мячей 15-26 идет на 14-м месте в турнирной таблице. 4 гола у Миранчука..VrezNews1 /football/2022/10/10/transfer_rumors/
Прогноз и ставка
На победу «Торпедо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.85, на ничью в основное время — 3.70, а на победу «Локомотива» — 1.95.
Команды не пересекались на поле уже долгие годы. Но в последних пяти очных матчах «Локомотив» одержал три победы и раз сыграл вничью.
У обоих команд серьезные проблемы, но у автозаводцев хотя бы есть новый тренер. Прогноз:
Интересны варианты ставок