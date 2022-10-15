В субботу, 15 октября , пройдет матч 13-го тура РПЛ между «Торпедо» и «Локомотивом». Встреча на арене «Химки» начнется в 14:00 (мск). «Торпедо» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

В конце августа черно-белых возглавил Николай Савичев, хотя фактически командой руководил тренер «Торпедо-2» Николай Ковардаев. Но, после небольшого всплеска дела автозаводцев пошли опять плохо.

В последних матчах «Торпедо» в Кубке России уступило на выезде «Уралу» (0:1), а потом в РПЛ в гостях поделило очки с «Факелом» (2:2) и дома разошлось миром с «Пари НН».

Коэффициенты матча Торпедо — Локомотив 1X2Новым игрокам 3.953.851.85Фрибет$40

Накануне матча с «Локомотивом» команду возглавил Андрей Талалаев, который в сентябре был уволен из «Ахмата» за неудовлетворительные результаты.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После 12 туров РПЛ «Торпедо» с 6 очками на 16-й строчке таблицы. Разница мячей 7-23.

«Локомотив»

В конце сентября «Локомотив» на выезде уступил «Спартаку» (0:1) в РПЛ, а в Кубке России разгромил на выезде «Химки» (5:0).

${VrezNews1}

Октябрь железнодорожники начали с того, что в РПЛ на своем поле уступили дома «Уралу» (2:4),а потом на выезде были разгромлены «Сочи» со счетом 0:4.

После этого руководство «Локо» уволило главного тренера Йозефа Циннбауэра и его штаб (фактический руководивший командой Марвин Комппер был уволен еще раньше). В матчу «Локо» готовит Заур Хапов.

Календарь и таблица РПЛ

После 12 туров РПЛ «Локомотив» с 9 очками и разницей мячей 15-26 идет на 14-м месте в турнирной таблице. 4 гола у Миранчука..VrezNews1 /football/2022/10/10/transfer_rumors/

Прогноз и ставка

На победу «Торпедо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.85, на ничью в основное время — 3.70, а на победу «Локомотива» — 1.95.

Команды не пересекались на поле уже долгие годы. Но в последних пяти очных матчах «Локомотив» одержал три победы и раз сыграл вничью.

У обоих команд серьезные проблемы, но у автозаводцев хотя бы есть новый тренер. Прогноз: «Торпедо» не проиграет низовой матч .