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    Как Талалаев дебютирует в «Торпедо»?

    «Торпедо» — «Локомотив». Ставка (к. 1.83) и прогноз на РПЛ 15 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Локомотив»
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    Андрей Талалаев
    В субботу, 15 октября , пройдет матч 13-го тура РПЛ между «Торпедо» и «Локомотивом». Встреча на арене «Химки» начнется в 14:00 (мск). «Торпедо» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 15 Октября 2022 года
    Торпедо
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    •  Торпедо 14:00 Локомотив Локомотив
  • Москва
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    «Торпедо»

    В конце августа черно-белых возглавил Николай Савичев, хотя фактически командой руководил тренер «Торпедо-2» Николай Ковардаев. Но, после небольшого всплеска дела автозаводцев пошли опять плохо.

    В последних матчах «Торпедо» в Кубке России уступило на выезде «Уралу» (0:1), а потом в РПЛ в гостях поделило очки с «Факелом» (2:2) и дома разошлось миром с «Пари НН».

    Коэффициенты матча Торпедо — Локомотив

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    Накануне матча с «Локомотивом» команду возглавил Андрей Талалаев, который в сентябре был уволен из «Ахмата» за неудовлетворительные результаты.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    После 12 туров РПЛ «Торпедо» с 6 очками на 16-й строчке таблицы. Разница мячей 7-23.

    «Локомотив»

    В конце сентября «Локомотив» на выезде уступил «Спартаку» (0:1) в РПЛ, а в Кубке России разгромил на выезде «Химки» (5:0).

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    Октябрь железнодорожники начали с того, что в РПЛ на своем поле уступили дома «Уралу» (2:4),а потом на выезде были разгромлены «Сочи» со счетом 0:4.

    После этого руководство «Локо» уволило главного тренера Йозефа Циннбауэра и его штаб (фактический руководивший командой Марвин Комппер был уволен еще раньше). В матчу «Локо» готовит Заур Хапов.

    Календарь и таблица РПЛ

    После 12 туров РПЛ «Локомотив» с 9 очками и разницей мячей 15-26 идет на 14-м месте в турнирной таблице. 4 гола у Миранчука..VrezNews1 /football/2022/10/10/transfer_rumors/

    Прогноз и ставка

    На победу «Торпедо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.85, на ничью в основное время — 3.70, а на победу «Локомотива» — 1.95.

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    Команды не пересекались на поле уже долгие годы. Но в последних пяти очных матчах «Локомотив» одержал три победы и раз сыграл вничью.

    У обоих команд серьезные проблемы, но у автозаводцев хотя бы есть новый тренер. Прогноз: «Торпедо» не проиграет низовой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 2.05 и ТМ 2,5 за 1.95.

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    «Торпедо» — «Локомотив»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 15.10.2022. Прогнозы на футбол. Как Талалаев дебютирует в «Торпедо»?
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