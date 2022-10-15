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    Тренер «Локомотива» объяснил, почему выпустил Гильерме и Баринова против «Торпедо»

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    Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Андрей Федоров объяснил решения по стартовому составу команды на матч против «Торпедо» (1:0) в 13-м туре Премьер-Лиги.

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    В частности, в воротах «Локо» неожиданно появился Маринато Гильерме, а в центре обороны — Дмитрий Баринов.

    «И Баринов на позиции защитника, и Гильерме на воротах — здесь одна из причин в том, что уже говорил ранее. Мы три дня больше уделяли времени психологии.

    Ребята, надеюсь, не обидятся, но все время играли "молчуны". Для меня было очень важно, это две ключевые позиции, где все поле, все игроки перед ними. Они своим подсказом могут и опасные моменты у своих ворот предвидеть, и своим подсказом убрать.

    И то же самое, когда мы выходим в атаку. Если мы заигрываемся где-то на одном фланге, то они все видят и подсказывают. Здесь был акцент именно на подсказ. Думаю, что без этого не бывает футбола», — цитирует тренера Sport24.

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