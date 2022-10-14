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    Григорян: Талалаев — один из сильнейших тренеров России. «Торпедо» ждут хорошие времена

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    Бывший тренер клубов РПЛ Александр Григорян оценил назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера «Торпедо».

    Александр Григорян
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    Александр Григорян

    «Считаю Талалаева на текущий момент одним из сильнейших тренеров в России.

    Я надеялся, что его назначат в "Локомотив", потому что, на мой взгляд, он давно готов работать в топ‑клубе и делать это эффективно.

    Однако "Торпедо" для него родной клуб. Для него делает честь, что он принял такой вызов.

    Талалаев принял "Торпедо". Теперь я могу сказать, что эту команду ждут хорошие времена», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

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    • Талалаев в начале сентября был уволен с поста главного тренера грозненского «Ахмата».

    «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ после 12-ти туров.

    В ближайшем матче «Торпедо» сыграет на своем поле с «Локомотивом». Игра состоится 15 октября, начало — в 14:00 мск.

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