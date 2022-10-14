Григорян: Талалаев — один из сильнейших тренеров России. «Торпедо» ждут хорошие времена

Бывший тренер клубов РПЛоценил назначениена пост главного тренера

«Считаю Талалаева на текущий момент одним из сильнейших тренеров в России.

Я надеялся, что его назначат в "Локомотив", потому что, на мой взгляд, он давно готов работать в топ‑клубе и делать это эффективно.

Однако "Торпедо" для него родной клуб. Для него делает честь, что он принял такой вызов.

Талалаев принял "Торпедо". Теперь я могу сказать, что эту команду ждут хорошие времена», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

Талалаев в начале сентября был уволен с поста главного тренера грозненского «Ахмата».

«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ после 12-ти туров.

В ближайшем матче «Торпедо» сыграет на своем поле с «Локомотивом». Игра состоится 15 октября, начало — в 14:00 мск.