Талалаев: Если был бы другой клуб, а не «Торпедо», то я бы продолжил отдыхать

Новый наставникпрокомментировал назначение на пост главного тренера московского клуба.

В начале сентября специалист был уволен с аналогичного поста в грозненском «Ахмате».

«Это родной клуб, в котором вырос. О букве "Т" на груди слышали во все времена, почитали.

Если был бы другой клуб, то я бы продолжил отдыхать. Имел планы до Нового года прийти в себя после достаточно сложной работы и съездить на чемпионат мира.

Но, когда праздновал 50-летие, позвонили торпедовские болельщики и попросили помочь команде подняться из низов таблицы и самое главное — изменить качество игры.

Для меня самой важной фазой является переход из обороны в атаку и атаки. Потому что пока количество забитых мячей не устраивает никого — ни болельщиков, на специалистов, ни самих футболистов, ни тренеров.

Перестроить и настроить футболистов на то, чтобы реализовывать свои сильные качества — две самые главные вещи, которые перед матчем с "Локомотивом" нужны», — сказал Талалаев в интервью пресс-службе клуба.

В ближайшем матче «Торпедо» сыграет на своем поле с «Локомотивом». Игра состоится 15 октября, начало — в 14:00 мск.

«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ после 12-ти туров.