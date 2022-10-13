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    Талалаев: Если был бы другой клуб, а не «Торпедо», то я бы продолжил отдыхать

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    Новый наставник «Торпедо» Андрей Талалаев прокомментировал назначение на пост главного тренера московского клуба.

    Андрей Талалаев
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    Андрей Талалаев

    В начале сентября специалист был уволен с аналогичного поста в грозненском «Ахмате».

    «Это родной клуб, в котором вырос. О букве "Т" на груди слышали во все времена, почитали.

    Если был бы другой клуб, то я бы продолжил отдыхать. Имел планы до Нового года прийти в себя после достаточно сложной работы и съездить на чемпионат мира.

    Но, когда праздновал 50-летие, позвонили торпедовские болельщики и попросили помочь команде подняться из низов таблицы и самое главное — изменить качество игры.

    Для меня самой важной фазой является переход из обороны в атаку и атаки. Потому что пока количество забитых мячей не устраивает никого — ни болельщиков, на специалистов, ни самих футболистов, ни тренеров.

    Перестроить и настроить футболистов на то, чтобы реализовывать свои сильные качества — две самые главные вещи, которые перед матчем с "Локомотивом" нужны», — сказал Талалаев в интервью пресс-службе клуба.

    В ближайшем матче «Торпедо» сыграет на своем поле с «Локомотивом». Игра состоится 15 октября, начало — в 14:00 мск.

    «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ после 12-ти туров.

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