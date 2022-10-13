Салах — рекордсмен по голам в Лиге чемпионов за английские клубы

«Ливерпуль» в гостях разгромил «Рейнджерс» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов — 7:1.

Нападающий «мерсисайдцев» Мохамед Салах в этой встрече не только забил самый быстрый хет-трик в истории Лиги чемпионов, но и побил еще как минимум два рекорда.

Египтянин с 45 голами в активе стал самым результативным африканским футболистом в истории турнира. Ранее рекордсменом ЛЧ был ивуариец Дидье Дрогба (44 гола).

Также Салах довел до 38 число голов, забитых им в Лиге чемпионов за английские клубы (Мохамед в прошлом также выступал в турнире за «Базель» и «Рому»). Теперь Салах — рекордсмен по голам в ЛЧ за английские клубы. Ранее лидерами по данному показателю были экс-форвард «Челси» Дрогба и экс-игрок «Манчестер Сити» Серхио Агуэро — по 36 мячей.