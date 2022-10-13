Клопп: Когда «Ливерпуль» играет на пределе своих возможностей, он становится довольно хорошей командой

«Честно говоря, первый тайм мне тоже понравился. Мы пропустили гол, но наша реакция была хорошей. Временами в первом тайме мы играли в исключительный футбол.
Мо Салах — выдающийся футболист, и мы все это знаем. Сегодня он это показал.
Фирмино? Конечно [он игрок, которому мы можем доверять]. Он сравнял счет, и этот гол был очень важен.
Он хорошо отыграл сегодня, но, честно говоря, сегодня я не видел много футболистов, которые бы сыграли плохо. Я действительно доволен.
Атмосфера тут внушительная, но это было и так понятно. Сегодняшний матч мог быть намного сложнее, но мы играли в футбол.
Когда мы играем на пределе своих возможностей, мы становимся довольно хорошей командой. Мы это показали сегодня вечером», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.