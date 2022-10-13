Фирмино: Когда Салах забил первый гол, я сказал, что он сделает хет-трик

Роберто Фирмино Фото: globallookpress.com
Египетский форвард мерсисайдцев вышел на замену на 68-й минуте и сделал самый быстрый хет-трик в истории ЛЧ — он забил 3 мяча «Рейнджерс» за 6 минут и 12 секунд.
«Когда он забил первый гол, я сказал, что он сделает хет-трик, и он сделал.
Мы не так хорошо выступили в премьер-лиге, но это ставит нас в сильную позицию [с точки зрения квалификации] в Лиге чемпионов [плей-офф], и теперь мы с нетерпением ждем следующей игры», — приводит слова игрока пресс-слжба УЕФА.