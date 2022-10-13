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    «Рейнджерс» — «Ливерпуль»Разгром на «Айброксе». Исторический хет-трик Салаха после мастер-класса Фирмино
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    Фирмино: Когда Салах забил первый гол, я сказал, что он сделает хет-трик

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    Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино высказал мнение о хет-трике Мохамеда Салаха в матче с «Рейнджерс» (7:1) в рамках 4-го тура Лиги чемпионов.

    Роберто Фирмино
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    Роберто Фирмино

    Египетский форвард мерсисайдцев вышел на замену на 68-й минуте и сделал самый быстрый хет-трик в истории ЛЧ — он забил 3 мяча «Рейнджерс» за 6 минут и 12 секунд.

    «Когда он забил первый гол, я сказал, что он сделает хет-трик, и он сделал.

    Мы не так хорошо выступили в премьер-лиге, но это ставит нас в сильную позицию [с точки зрения квалификации] в Лиге чемпионов [плей-офф], и теперь мы с нетерпением ждем следующей игры», — приводит слова игрока пресс-слжба УЕФА.

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