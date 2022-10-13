Фирмино: Когда Салах забил первый гол, я сказал, что он сделает хет-трик

Нападающийвысказал мнение о хет-трикев матче с «Рейнджерс» (7:1) в рамках 4-го тура Лиги чемпионов.

Египетский форвард мерсисайдцев вышел на замену на 68-й минуте и сделал самый быстрый хет-трик в истории ЛЧ — он забил 3 мяча «Рейнджерс» за 6 минут и 12 секунд.

«Когда он забил первый гол, я сказал, что он сделает хет-трик, и он сделал.

Мы не так хорошо выступили в премьер-лиге, но это ставит нас в сильную позицию [с точки зрения квалификации] в Лиге чемпионов [плей-офф], и теперь мы с нетерпением ждем следующей игры», — приводит слова игрока пресс-слжба УЕФА.