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    Дель Пьеро: У «Ювентуса» явные проблемы с психологией и физикой

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    Легендарный нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро высказался о поражении туринцев в Лиге чемпионов от «Маккаби Хайфа» (0:2).

    Алессандро Дель Пьеро
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    Алессандро Дель Пьеро

    «Сложно найти какие-то позитивные слова в адрес "Ювентуса". Гости плохо начали, оставляли сопернику свободные зоны. В первом тайме "Юве" почти ничего не сделал, играл недостаточно агрессивно, проигрывал все единоборства.

    Они постарались прибавить, но толком не получилось. У команды явные проблемы с психологией и физикой, которые не так просто решить», — цитирует Дель Пьеро пресс-служба УЕФА.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    После четырех туров «Ювентус» занимает третье место в группе H, отставая от дуэта на 5 очков.

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