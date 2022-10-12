Дель Пьеро: У «Ювентуса» явные проблемы с психологией и физикой

Легендарный нападающий «Ювентуса»высказался о поражении туринцев в Лиге чемпионов от «Маккаби Хайфа» (0:2).

«Сложно найти какие-то позитивные слова в адрес "Ювентуса". Гости плохо начали, оставляли сопернику свободные зоны. В первом тайме "Юве" почти ничего не сделал, играл недостаточно агрессивно, проигрывал все единоборства.

Они постарались прибавить, но толком не получилось. У команды явные проблемы с психологией и физикой, которые не так просто решить», — цитирует Дель Пьеро пресс-служба УЕФА.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

После четырех туров «Ювентус» занимает третье место в группе H, отставая от дуэта на 5 очков.