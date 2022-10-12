Дель Пьеро: У «Ювентуса» явные проблемы с психологией и физикой

Алессандро Дель Пьеро Фото: globallookpress.com
«Сложно найти какие-то позитивные слова в адрес "Ювентуса". Гости плохо начали, оставляли сопернику свободные зоны. В первом тайме "Юве" почти ничего не сделал, играл недостаточно агрессивно, проигрывал все единоборства.
Они постарались прибавить, но толком не получилось. У команды явные проблемы с психологией и физикой, которые не так просто решить», — цитирует Дель Пьеро пресс-служба УЕФА.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
После четырех туров «Ювентус» занимает третье место в группе H, отставая от дуэта на 5 очков.