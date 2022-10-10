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    Бензема — в заявке «Реала» на матч с донецким «Шахтером»

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    «Реал» на своем официальном сайте огласил заявку на предстоящий матч с донецким «Шахтером» на групповом этапе Лиги чемпионов.

    Карима Бензема
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    Карима Бензема

    Главной новостью стало возвращение в состав Карима Бензема. Форвард пропустил предыдущий матч мадридцев против «Хетафе» в Примере. Однако игру пропустит голкипер Тибо Куртуа. Бельгиец продолжает оставаться в списке травмированных.

    Состав «Реала» выглядит следующим образом: Лунин, Луис Лопес, Каньисарес; Карвахаль, Милитао, Алаба, Вальехо, Начо, Одриосола, Рюдигер, Менди; Крос, Модрич, Камавинга, Вальверде, Лукас Васкес, Тчуамени, Азар, Бензема, Асенсио, Винисиус Жуниор, Родриго и Мариано Диас.

    Матч «Шахтер» — «Реал» состоится 11 октября, начало — в 22:00 мск.

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