«Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»: счет 1:1, обзор гола

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
На 15-минуте хозяева вышли вперед. Эммануэль Деннис реализовал момент с передачи Моргана Гиббза-Уайта. Через 7 минут «львы» догнали соперника благодаря голу Эшли Янга.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Ноттингем Форест — Астон Вилла 1:1
Голы: 1:0 Эммануэль Деннис (15'), 1:1 Эшли Янг (22') Ноттингем Форест: Дин Хендерсон, Серж Орье (Неко Уильямс, 58'), Стив Кук, Скотт Маккена, Harry Toffolo, Ремо Фройлер, Ryan Yates, Шейку Куйяте, Бреннан Джонсон, Эммануэль Деннис (Сэм Сарридж, 71'), Морган Гиббз-Уайт (Lewis O'Brien, 90') Астон Вилла: Филиппе Коутиньо (Дэнни Ингс, 65'), Олли Уоткинс, Эмилиано Буэндия, Джейкоб Рэмси (Cameron Archer, 81'), Дуглас Луис, Джон МакГинн (Леандер Дендонкер, 77'), Эшли Янг, Тайрон Мингс, Эзри Конса, Мэтти Кэш, Дамиан Эмилиано Мартинес Предупреждения: Серж Орье (18'), Стив Кук (27'), Эзри Конса (45'), Джон МакГинн (50'), Джейкоб Рэмси (75'), Ryan Yates (82')
У «Ноттингема» после этой игры 5 очков. Он вышел на 19-е место. «Астон Вилла» с 9 очками осталась 16-й.