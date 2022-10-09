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    «Ренн» крупно обыграл «Нант», доигрывая в меньшинстве

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Ренн Нант
    В матче 10-го тура чемпионата Франции «Ренн» одержал домашнюю победу над «Нантом» со счетом 3:0.

    «Ренн»
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    «Ренн»

    Счет в матче на 26-й минуте открыл Амин Гуири, на 80-й минуте Мартен Терье удвоил счет с передачи Гуири.

    Спустя 4 минуты Дезире Дуэ сделал счет крупным, а ассистировал ему уже Терье.

    На 88-й минуте прямую красную карточку получил валлийский защитник Джо Родон.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Ренн — Нант 3:0
    Голы: 1:0 Амин Гуири (26'), 2:0 Мартен Терье (79'), 3:0 Desire Doue (84') Ренн: Стив Манданда, Амари Траоре, Джо Родон, Артур Теате, Адриен Трюффер, Бенжамен Буриго (Desire Doue, 83'), Шека (Лесли Угочукву, 75'), Флавьен Тэт, Мартен Терье (Kamal-Deen Sulemana, 88'), Амин Гуири (Matthis Abline, 88'), Arnaud Kalimuendo (Ловро Майер, 75') Нант: Моузес Саймон, Мостафа Мохамед, Людовик Блас, Самуэль Мутуссами (Игнатиус Кнеп Ганаго, 71'), Педро Чиривелья, Мусса Сиссоко (Эванн Гессан, 81'), Кентен Мерлен, Николя Паллуа, Жан-Шарль Кастеллетто, Деннис Аппиа (Sebastien Corchia, 81'), Альбан Лафон Предупреждение: Амари Траоре (61') Удаление: Джо Родон (88')

    «Ренн» набрал 18 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице лиги 1. «Нант» — 18-й с 7 очками.

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