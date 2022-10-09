«Ренн» крупно обыграл «Нант», доигрывая в меньшинстве

Счет в матче на 26-й минуте открыл Амин Гуири, на 80-й минуте Мартен Терье удвоил счет с передачи Гуири.
Спустя 4 минуты Дезире Дуэ сделал счет крупным, а ассистировал ему уже Терье.
На 88-й минуте прямую красную карточку получил валлийский защитник Джо Родон.
Футбол. Франция. Лига 1
Ренн — Нант 3:0
Голы: 1:0 Амин Гуири (26'), 2:0 Мартен Терье (79'), 3:0 Desire Doue (84') Ренн: Стив Манданда, Амари Траоре, Джо Родон, Артур Теате, Адриен Трюффер, Бенжамен Буриго (Desire Doue, 83'), Шека (Лесли Угочукву, 75'), Флавьен Тэт, Мартен Терье (Kamal-Deen Sulemana, 88'), Амин Гуири (Matthis Abline, 88'), Arnaud Kalimuendo (Ловро Майер, 75') Нант: Моузес Саймон, Мостафа Мохамед, Людовик Блас, Самуэль Мутуссами (Игнатиус Кнеп Ганаго, 71'), Педро Чиривелья, Мусса Сиссоко (Эванн Гессан, 81'), Кентен Мерлен, Николя Паллуа, Жан-Шарль Кастеллетто, Деннис Аппиа (Sebastien Corchia, 81'), Альбан Лафон Предупреждение: Амари Траоре (61') Удаление: Джо Родон (88')
«Ренн» набрал 18 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице лиги 1. «Нант» — 18-й с 7 очками.