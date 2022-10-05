Спаллетти: «Наполи» играет замечательно, постоянно прессингует и старается забит

Главный тренер «Наполи»прокомментировал разгромную победу своей команды над «Аяксом» в Лиге чемпионов (6:1).

«Игра была хорошей, главное — ее уровень. У нас действительно отличные результаты в Лиге чемпионов, моя команда играет замечательно, постоянно прессингует и старается забить.

Мы уверенно выступили против соперника, умеющего играть в футбол. К тому же "Аякс" действовал жестко — 14 фолов против 2.

Я правда очень доволен, но нам нужна еще одна победа, в следующем матче. Если мы потеряем концентрацию, у нас будут проблемы», — сказал Спаллетти Sky Sport Italia.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

После 3-х туров «Наполи» с 9-ю очками идет на первом месте в группе А. «Аякс» с тремя очками располагается на третьей строчке.