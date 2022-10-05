«Челси» — «Милан»: счет матча 3:0, обзор голов

Лондонскийодержал домашнюю победу над(3:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Счет в матче был открыт на 24-й минуте. После подачи в штрафную «Милана» Тэтэрушану среагировал на удар головой, отразив мяч перед собой, но партнёры не помогли вратарю, позволив Уэсли Фофана добить в цель.

На 56-й минуте Рис Джеймс подобрал мяч практически у лицевой и выполнил кросс во вратарскую, откуда набежавший Пьер-Эмерик Обамеянг при попустительстве обороны расстрелял ворота.

А на 62-й минуте матча Стерлинг заметил рывок Джеймса в штрафную, аккуратно покатив мяч на ход, после чего Рис с довольно острого угла мощно пробил под перекладину.