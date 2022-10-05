«Челси» — «Милан»: счет матча 3:0, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Счет в матче был открыт на 24-й минуте. После подачи в штрафную «Милана» Тэтэрушану среагировал на удар головой, отразив мяч перед собой, но партнёры не помогли вратарю, позволив Уэсли Фофана добить в цель.
На 56-й минуте Рис Джеймс подобрал мяч практически у лицевой и выполнил кросс во вратарскую, откуда набежавший Пьер-Эмерик Обамеянг при попустительстве обороны расстрелял ворота.
А на 62-й минуте матча Стерлинг заметил рывок Джеймса в штрафную, аккуратно покатив мяч на ход, после чего Рис с довольно острого угла мощно пробил под перекладину.
Футбол. Лига чемпионов. Группа E
Челси — Милан 3:0
Голы: 1:0 Весли Фофана (24'), 2:0 Пьер-Эмерик Обамеянг (56'), 3:0 Рис Джеймс (62') Челси: Кепа Аррисабалага, Весли Фофана (Трево Чалоба, 38'), Тьяго Силва, Калиду Кулибали, Рис Джеймс, Рубен Лофтус-Чик, Матео Ковачич (Жоржиньо, 66'), Бен Чилвел, Рахим Стерлинг (Армандо Броя, 75'), Мэйсон Маунт (Кай Хаверц, 74'), Пьер-Эмерик Обамеянг (Конор Галлахер, 65') Милан: Оливье Жиру (Дивок Ориги, 73'), Рафаэл Леау (Браим Диас, 72'), Шарль Де Кетеларе (Анте Ребич, 65'), Раде Крунич (Маттео Габбиа, 65'), Сандро Тонали, Исмаэль Беннасер (Томмазо Побега, 73'), Фоде Балло-Туре, Фикайо Томори, Пьер Калюлю, Серджино Дест, Чиприан Тэтэрушану Предупреждения: Раде Крунич (8'), Фоде Балло-Туре (15'), Матео Ковачич (39'), Фикайо Томори (42'), Тьяго Силва (71')