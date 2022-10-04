«Райо Вальекано» одолел «Эльче» в компенсированное время

«Райо Вальекано» Фото: globallookpress.com
Счет в матче на 32-й минуте открыли гости — отличился аргентинский нападающий Лукас Бое. На 40-й минуте Серхио Камельо сравнял счет.
Решающий гол был забит на 6-й добавленной ко второму тайму минуте, ворота поразил полузащитник Унай Лопес.
Футбол. Испания. Примера
Райо Вальекано — Эльче 2:1
Голы: 0:1 Лукас Бое (32'), 1:1 Серхио Камельо (40'), 2:1 Унаи Лопес (90 + 6') Райо Вальекано: Столе Димитриевски, Иван Балью, Флорьян Лежён, Алехандро Катена, Франсиско Гарсия, Óscar Valentín (Пате Сисс, 74'), Сантьяго Комесанья (Унаи Лопес, 63'), Иси Паласон, Оскар Трехо (Сальва Санчес, 84'), Альваро Гарсия (Хосе Посо, 84'), Серхио Камельо (Радамель Фалькао, 73') Эльче: Лукас Бое (Тете Моренте, 85'), Рохер (Эсекьель Понсе, 73'), Херард Гумбау, Кина (Пере Милья, 56'), Raúl Guti, Карлос Клерк, Диего Гонсалес (Энсо Роко, 72'), Федерико Фернандес, Элибельтон Паласиос, Поль Лирола, Edgar Badía Предупреждения: Диего Гонсалес (23'), Оскар Трехо (34'), Кина (47'), Edgar Badía (65'), Лукас Бое (69'), Поль Лирола (81'), Эсекьель Понсе (83'), Тете Моренте (89'), Карлос Клерк (90 + 1')
«Эльче» набрал только 1 очко в сезоне и остается на последней, 20-й строчке. «Райо Вальекано» знабрал 10 очков и поднялся на 10-ю позицию.