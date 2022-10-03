Игуаин завершит карьеру в конце сезона МЛС

Аргентинский нападающийв ближайшее время завершит карьеру игрока.

Клуб МЛС «Интер» Майами, за который выступает 34-летний форвард, сообщил о том, что игрок принял решение уйти из футбола по окончании сезона.

В текущем сезоне Игуаин забил 14 голов за 21 матч лиги, а также отдал три результативных паса.

В течение карьеры форвард выступал за «Реал», «Ювентус», «Милан», «Наполи», «Челси», «Ривер Плейт».

На счету Гонсало 3 чемпионства в Испании, 3 — в Италии, победа в Лиге Европы и иные трофеи. Также он провел 75 матчей за сборную Аргентины и забил 31 гол.

«Интеру» осталось провести два матча в чемпионате — с «Орландо Сити» и «Монреаль Импэкт». Команда занимает 7-е место в Восточной конференции на данный момент.