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    • Игуаин завершит карьеру в конце сезона МЛС
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    Игуаин завершит карьеру в конце сезона МЛС

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    Аргентинский нападающий Гонсало Игуаин в ближайшее время завершит карьеру игрока.

    Гонсало Игуаин
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    Гонсало Игуаин

    Клуб МЛС «Интер» Майами, за который выступает 34-летний форвард, сообщил о том, что игрок принял решение уйти из футбола по окончании сезона.

    В текущем сезоне Игуаин забил 14 голов за 21 матч лиги, а также отдал три результативных паса.

    В течение карьеры форвард выступал за «Реал», «Ювентус», «Милан», «Наполи», «Челси», «Ривер Плейт».

    На счету Гонсало 3 чемпионства в Испании, 3 — в Италии, победа в Лиге Европы и иные трофеи. Также он провел 75 матчей за сборную Аргентины и забил 31 гол.

    «Интеру» осталось провести два матча в чемпионате — с «Орландо Сити» и «Монреаль Импэкт». Команда занимает 7-е место в Восточной конференции на данный момент.

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