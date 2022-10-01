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    ПСЖ взял верх над «Ниццей» благодаря голам Мбаппе и Месси

    ПСЖ — «Ницца»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 9-го тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» одержал домашнюю победу над «Ниццей» — 2:1.

    ПСЖ
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    ПСЖ

    На 29-й минуте парижане заработали стандарт у штрафной гостей. Пробежал мимо мяча Неймар, а Месси взял и аккуратно положил «сферу» в левый от себя угол, без шансов для Шмейхеля.

    На 47-й минуте «Ницца» отыгралась. Последовал заброс с левого фланга, мяч прошел сквозь всю штрафную площадь, где защитники «ПСЖ» выступили в качестве зрителей, а Гаэтан Лаборде в упор расстрелял Доннарумму.

    На 83-й минуте Мукиэле ворвался в штрафную площадь гостей и прострелил в центр, где Килиан Мбаппе точным ударом отправил «сферу» в угол ворот Шмейхеля.

    Лига 1. 9-й тур
    ПСЖ — Ницца 2:1 (1:0, 1:1)
    Голы: 1:0 — 28 Месси, 1:1 — 47 Лаборд, 2:1 — 83 МбаппеПСЖ: Доннарумма, Хакими, Рамос, Маркиньос, Мукиеле, Бернат (Мендеш, 59), Фабиан Руис (Саншеш, 72; Данилу Перейра, 88), Витинья, Месси (Сарабия, 88), Неймар, Экитик (Мбаппе, 59)Ницца: Шмейхель, Аталь (Лотомба, 76), Данте, Росарио, Вити, Бар, Баркли (Пепе, 62), Диоп, Рэмзи (Тюрам, 62), Лемина (Бека-Бека, 76), Лаборд (Делор, 84)Предупреждения: Данте (27), Сарабия (90)

    После девяти туров «ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции, набрав 25 очков. «Ницца» занимает 13-е место с 8 очками.

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