Орлов об игре Сергеева против «Спартака»: Это в ФНЛ можно забить 40 мячей после трех касаний

Известный комментаторраскритиковал нападающего «Зенита»после матча со «Спартаком» (0:3) в Кубке России.

«Сергеев провел одну из самых блеклых игр в составе сине-бело-голубых. У него практически ничего не получилось впереди.

В одном эпизоде он получил мяч в штрафной и сделал аж три касания... Естественно, тебя накроют. Ну почему сразу не исполнить?

Это в ФНЛ можно 40 мячей забить после трех касаний! Здесь вообще-то другой уровень сопротивления. Кто тебе позволит такую вольность в РПЛ? Так не пойдет», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Сергеев провел в текущем чемпионате России девять матчей, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.

«Спартак» выиграл у «Зенита» впервые с 2017 года.