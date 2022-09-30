Орлов об игре Сергеева против «Спартака»: Это в ФНЛ можно забить 40 мячей после трех касаний

Иван Сергеев Фото: globallookpress.com
«Сергеев провел одну из самых блеклых игр в составе сине-бело-голубых. У него практически ничего не получилось впереди.
В одном эпизоде он получил мяч в штрафной и сделал аж три касания... Естественно, тебя накроют. Ну почему сразу не исполнить?
Это в ФНЛ можно 40 мячей забить после трех касаний! Здесь вообще-то другой уровень сопротивления. Кто тебе позволит такую вольность в РПЛ? Так не пойдет», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».
Сергеев провел в текущем чемпионате России девять матчей, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.
«Спартак» выиграл у «Зенита» впервые с 2017 года.