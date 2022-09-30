ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Зенит»Без бразильцев «Зенит» не тянет. «Спартак» разгромил чемпиона в Москве
  • 09:44
    • Вяльбе: Мобилизация и референдумы сильно осложнили возврат российских спортсменов на международную арену
  • 09:37
    • Кроос может завершить карьеру следующим летом, когда ему будет 33 года
  • 08:23
    • Уткин о матче «Спартак» — «Зенит»: Удовольствие второго сорта
  • 22:33
    • «Спартак» одержал разгромную победу над «Зенитом» в Кубке России
  • 00:19
    • Промес: Мы наконец победили «Зенит»
    Все новости спорта

    Орлов об игре Сергеева против «Спартака»: Это в ФНЛ можно забить 40 мячей после трех касаний

    Футбол Зенит Спартак Фонбет Кубок России Футбол России
    Известный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал нападающего «Зенита» Ивана Сергеева после матча со «Спартаком» (0:3) в Кубке России.

    Иван Сергеев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Иван Сергеев

    «Сергеев провел одну из самых блеклых игр в составе сине-бело-голубых. У него практически ничего не получилось впереди.

    В одном эпизоде он получил мяч в штрафной и сделал аж три касания... Естественно, тебя накроют. Ну почему сразу не исполнить?

  • Без бразильцев «Зенит» не тянет. «Спартак» разгромил чемпиона в Москве
  • Реакция спортивных СМИ на крупную победу красно-белых над «Зенитом» в Кубке России
  • Сегодня

    • Это в ФНЛ можно 40 мячей забить после трех касаний! Здесь вообще-то другой уровень сопротивления. Кто тебе позволит такую вольность в РПЛ? Так не пойдет», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

    Сергеев провел в текущем чемпионате России девять матчей, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.

    «Спартак» выиграл у «Зенита» впервые с 2017 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Одержит ли «Бавария» долгожданную победу в Бундеслиге?
  • «Бавария» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Атлетик» продолжит побеждать?
  • «Атлетик» — «Альмерия». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Сможет ли «Порту» победить «Брагу»?
  • «Порту» — «Брага». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.26
  • Экспресс дня 30 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бавария — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Атлетик — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Порту — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  3.14
  • Прогноз на матч Спартак — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Интер — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Арсенал — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ницца
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Мальорка — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры