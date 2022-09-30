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    Миранчук готов сыграть в матче с «Наполи»

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    Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук готов выйти на поле в матче восьмого тура чемпионата Италии против «Наполи». Об этом сообщил представитель российского полузащитника в Италии Валерио Джуффрида.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    Миранчук восстановился после травмы, полученной в игре первого тура Серии А против «Монцы», в которой ему удалось отметиться забитым мячом.

    «Алексей Миранчук тренируется с командой в общей группе. Со следующего матча он будет в заявке, а игру начнет на скамейке запасных», — приводит слова Джуффриды Sport24.

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    • Матч «Торино» с «Наполи» состоится 1 октября, начало — в 16:00 мск.

    Напомним, Миранчук перешел в «Торино» в конце августа из «Наполи» на правах аренды.

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