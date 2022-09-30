Миранчук готов сыграть в матче с «Наполи»

Полузащитник «Торино»готов выйти на поле в матче восьмого тура чемпионата Италии против. Об этом сообщил представитель российского полузащитника в Италии Валерио Джуффрида.

Миранчук восстановился после травмы, полученной в игре первого тура Серии А против «Монцы», в которой ему удалось отметиться забитым мячом.

«Алексей Миранчук тренируется с командой в общей группе. Со следующего матча он будет в заявке, а игру начнет на скамейке запасных», — приводит слова Джуффриды Sport24.

Матч «Торино» с «Наполи» состоится 1 октября, начало — в 16:00 мск.

Напомним, Миранчук перешел в «Торино» в конце августа из «Наполи» на правах аренды.