Комличенко и Полоз остались в запасе «Ростова» на матч с «Ахматом» в Кубке России

«Ахмат»: Шелия, Журавлев, Швец, Богосавац, Уциев, Камилов, Тимофеев, Фольмер, Бериша, Трошечкин, Агаларов.
Запасные: Опарин, Ташаев, Ибишев, Быстров, Садулаев, Олейников, Иналкаев, Карапузов, Конате, Альсултанов, Кадыров А.
Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Ахмат» — «Ростов»
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Прохин, Мухин, Лангович, Сильянов, Миронов, Уткин, Мельников, Тугарев, Голенков.
Запасные: Цулая, Чернов, Осипенко, Поярков, Мелехин, Глебов, Байрамян, Щетинин, Нтумба, Комличенко, Полоз.
Матч «Ахмат» — «Ростов» пройдет 29 сентября в Грозном, начало — в 15:00 мск.