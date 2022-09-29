В четверг, 29 сентября, «Ахмат» примет «Ростов» в рамках 3-го тура группового этапа Кубка России по футболу. Матч на «Ахмат Арене» начнется в 15:00 (мск). «Ахмат» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ахмат»

В конце августа грозненцы в Кубке России победили дома «Оренбург» (3:1), а в рамках РПЛ обыграли на выезде «Локомотив» (2:1).

Домашний матч с «Пари НН» завершился поражением со счетом 1:3, после чего «Ахмат» потерпел поражение от «Динамо» (1:2) в Кубке России. После этого был уволен главный тренер Андрей Талалаев.

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Под руководством и.о. главного тренера Юрия Нагайцева «Ахмат» вырвал выездную победу у «Урала» (2:1), а затем на пост наставника команды был утвержден Сергей Ташуев.

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После 10 туров РПЛ «Ахмат» с 14 очками идет на 8-м месте. Разница мячей 15-16, Мохамед Конате забил 3 гола.

«Ростов»

В конце августа команда Валерия Карпина в рамках Кубка России одержала домашнюю победу над «Динамо» (2:0), а в начале сентября в РПЛ на выезде одолела «Торпедо» (1:0).

Затем «Ростов» в чемпионате России дома взял верх над «Спартаком» (4:2), а в Кубке на своем поле справился с «Оренбургом» (3:1).

В последнем матче чемпионата России донской клуб на своем поле обыграл самарские «Крылья Советов» — 2:1.

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С 22 очками после 10-х туров «Ростов» занимает 2-е место в таблице. Разница мячей 19-12, у Комличенко 5 голов, еще 6 у Полоза.

Прогноз и ставка

На победу «Ахмата» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.22, на ничью в основное время — 3.35, а на победу «Ростова» — 3.40.

В прошлом сезоне «Ахмат» выиграл оба матча: со счетом 2:1 в гостях и 2:0 дома. В пяти последних очных встречах «Ростов» одержал 2 победы и трижды проиграл.

В Грозном ростовчане выиграли только 1 из 5 последних матчей и еще раз сыграли вничью. Тем не менее, сейчас «Ахмат» заметно уступает «Ростову». Прогноз: «Ростов» не проиграет верховой матч .