«Это катастрофа». Карпин высказался о решении суда посадить Ларина в тюрьму

Главный тренер сборной Россиипрокомментировал решение суда по делу бывшего директора футбольной академии «Чертаново»

«Я всего дела не знаю, но из того, что я знаю, — по мне, это катастрофа», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

Ларин был приговорен к трем годам тюремного заключения. Он проходил в суде по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере.

По версии следствия, Ларин завышал количество воспитанников академии для получения дополнительного финансирования. Ларин возглавлял академию «Чертаново» с 2008 по 2021 год.

Ларин признан виновным и взят под стражу в суде. Будет взыскана сумма 20 миллионов рублей в пользу Москомспорта.

Ранее суд установил, что общий ущерб от действий Ларина составил 36 млн 211 тыс. рублей.