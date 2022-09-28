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    «Это катастрофа». Карпин высказался о решении суда посадить Ларина в тюрьму

    Футбол Чертаново Сборная России Футбол России Скандалы
    Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение суда по делу бывшего директора футбольной академии «Чертаново» Николая Ларина.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Я всего дела не знаю, но из того, что я знаю, — по мне, это катастрофа», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

    Ларин был приговорен к трем годам тюремного заключения. Он проходил в суде по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере.

  • Ларин сделал заявление после решения суда приговорить его к трем годам тюремного заключения
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    • По версии следствия, Ларин завышал количество воспитанников академии для получения дополнительного финансирования. Ларин возглавлял академию «Чертаново» с 2008 по 2021 год.

    Ларин признан виновным и взят под стражу в суде. Будет взыскана сумма 20 миллионов рублей в пользу Москомспорта.

    Ранее суд установил, что общий ущерб от действий Ларина составил 36 млн 211 тыс. рублей.

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