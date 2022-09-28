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    Все новости спорта

    Ларин сделал заявление после решения суда приговорить его к трем годам тюремного заключения

    Футбол Чертаново Футбол России Скандалы
    Бывший директор футбольный академии «Чертаново» Николай Ларин опубликовал пост после того, как Замоскворецкий районный суд города Москвы приговорил его к трем годам исправительной колонии за мошенничество.

    Николай Ларин
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    Николай Ларин

    К записи Ларин добавил песню Александра Розенбаума «Мне пел-нашептывал начальник из сыскной».

    «Если вы видите этот пост, значит я покинул вас на какое-то время. Мне жаль, что так получилось. Но я горжусь нашей школой, коллективом и своей работой. И нашими выпускниками конечно. Это одна из моих любимых песен Александра Розенбаума. Будет сопровождать меня в ближайшее время.

    Периодически здесь будут какие-то новости о том, где я и как (если будет такая возможность). Поэтому по возможности не отписывайтесь от моей страницы. Всех люблю», — написал Ларин в соцсетях.

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    • Ларин проходил в суде по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. По версии следствия, он завышал количество воспитанников академии для получения дополнительного финансирования.

    Ранее суд установил, что общий ущерб от действий Ларина составил 36 млн 211 тыс. рублей. Прокуратура просила 4 года 4 месяца лишения свободы для бывшего спортивного функционера.

    Ларин возглавлял академию «Чертаново» с 2008 по 2021 год.

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