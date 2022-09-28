Зиньковский о решении суда по делу Ларина: Это полная жопа

Антон Зиньковский Фото: globallookpress.com
По версии следствия, Ларин завышал количество воспитанников академии для получения дополнительного финансирования. Ларин возглавлял академию «Чертаново» с 2008 по 2021 год.
«Это полная жопа. Скажу так. Большой удар. Один из символов конца детско-юношеского футбола. Наверное, так это можно охарактеризовать. Так поступают с человеком, который за последние годы сделал больше всего.
В конце стало понятно, что заключение будет реальным», — приводит слова Зиньковского «Спорт-Экспресс».
Антон Зиньковский является воспитанником академии «Чертаново».