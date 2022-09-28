Зиньковский о решении суда по делу Ларина: Это полная жопа

Полузащитник «Спартака»признался, что его шокировало решение суда приговорить бывшего бывшего директора футбольной академии «Чертаново»к трем годам исправительной колонии за мошенничество.

По версии следствия, Ларин завышал количество воспитанников академии для получения дополнительного финансирования. Ларин возглавлял академию «Чертаново» с 2008 по 2021 год.

«Это полная жопа. Скажу так. Большой удар. Один из символов конца детско-юношеского футбола. Наверное, так это можно охарактеризовать. Так поступают с человеком, который за последние годы сделал больше всего.

В конце стало понятно, что заключение будет реальным», — приводит слова Зиньковского «Спорт-Экспресс».

Антон Зиньковский является воспитанником академии «Чертаново».