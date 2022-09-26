ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джуд БеллингемТрансферный дайджест. 20-26 сентября
  • 23:45
    • Англия сыграла вничью с Германией в матче с шестью голами
  • 23:42
    • Сборная Италии победила Венгрию и выиграла группу А3
  • 23:52
    • Румыния разгромила Боснию и Герцеговину, но вылетела в Лигу С
  • 23:45
    • Грузия вышла в Лигу В
  • 14:16
    • Англичанин Эшуорт назначен на пост спортивного директора «Спартака»
    Все новости спорта

    Сборная Италии победила Венгрию и выиграла группу А3

    Венгрия — Италия: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций Лига наций Сборная Венгрии Сборная Италии Футбол Италии
    Сборная Италии одержала выездную победу над командой Венгрии в матче 6-го тура группы А3 Лиги наций УЕФА.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 27-й минуте. Салаи отдал рискованную поперечную передачу у штрафной на Надя, а тот слишком слабо покатил мяч своему голкиперу. В итоге Гулачи, пытаясь добраться до мяча, столкнулся с Ньонто, оба оказались на газоне, а мяч прилетает к Джакомо Распадори, переправившему его в пустой угол.

    На 52-й минуте Барелла вырезал передачу на Кристанте, тот прорывается вдоль правого края штрафной к лицевой линии и прострелил к дальней штанге, где Димарко чуть-чуть опередил защитника и переправил мяч в сетку.

    Сборная Италии набрала 11 очков и выиграла группу А3. Итальянцы сыграют следующим летом в финальной стадии Лиги наций. Венгрия с 10 очками осталась второй.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В «зеленом дерби» победа останется за «Ак Барсом»?
  • «Салават Юлаев» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Португалия вырвется в лидеры группы
  • Португалия — Испания. Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • Тунис даст бой Бразилии
  • Бразилия — Тунис. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.81
  • Экспресс дня 27 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Португалия — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Бразилия — Тунис
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Вердаско — Басилашвили
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.98
  • Прогноз на матч Сантос — Атлетико Паранаэнсе
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Вольф — Руусувуори
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Этчеверри — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сиэтл Саундерс — Цинциннати
  • Футбол
  • Завтра в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры