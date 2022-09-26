Венгрия — Италия: счет матча 0:2, обзор голов

одержала выездную победу надв матче 6-го тура группы А3 Лиги наций УЕФА.

Счет в матче был открыт на 27-й минуте. Салаи отдал рискованную поперечную передачу у штрафной на Надя, а тот слишком слабо покатил мяч своему голкиперу. В итоге Гулачи, пытаясь добраться до мяча, столкнулся с Ньонто, оба оказались на газоне, а мяч прилетает к Джакомо Распадори, переправившему его в пустой угол.

На 52-й минуте Барелла вырезал передачу на Кристанте, тот прорывается вдоль правого края штрафной к лицевой линии и прострелил к дальней штанге, где Димарко чуть-чуть опередил защитника и переправил мяч в сетку.

Сборная Италии набрала 11 очков и выиграла группу А3. Итальянцы сыграют следующим летом в финальной стадии Лиги наций. Венгрия с 10 очками осталась второй.